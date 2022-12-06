官媒引港大專家金冬雁：把新冠像對待流感一樣處理　其實是可以的

近日內地陸續放寬多項防疫限制，官媒《每日經濟新聞》5日（周一）的報道引述香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁稱，「我們把新冠病毒像對待季節性流感一樣處理，其實也是可以的」。



香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁。（網上圖片）

2020年初，國家衛健委將新冠病毒感染的肺炎納入《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

據報道，金冬雁接受《每日經濟新聞》採訪時表示，現在完全有必要將新冠病毒的防控管理方式回歸到「乙類乙管」。金冬雁解釋稱，第一，病毒本身已經較原始毒株有了非常大的改變，其致病性大大降低；第二，內地疫苗接種率已經相當高；第三，對新冠病毒的認識已經有了很大的進步。

金冬雁又稱，回歸「乙類乙管」後最大的區別就是可以以居家隔離取代集中隔離。

根據資料，內地《傳染病防治法》規定，根據傳染病爆發、流行情況和危害程度，法定的傳染病分為甲類、乙類和丙類。其中甲類傳染病包括鼠疫、霍亂，乙類傳染病包括傳染性非典型肺炎、愛滋病、病毒性肝炎等，丙類傳染病包括流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹等。

「不應該隨便封院」

關於公眾擔心會出現大規模院內感染的情況，金冬雁認為，出現散發性、小規模的院內感染後，不應該隨便以封院的措施來應對，而是應該採取精準防控。

金冬雁表示，乙類傳染病裏面的流感、肺結核、手足口病等疾病都是有危害的，但是並沒有造成醫療資源的擠兌，「當然這些傳染病的病例相對較少，另外一個是我們沒有採取不必要的措施。我們把新冠病毒像對待季節性流感一樣處理，其實也是可以的」。

金冬雁認為，醫護人員感染以後，只需要短暫的休息就可以恢復工作，不需要排查一大堆密切接觸者去跟蹤隔離。

金冬雁此前曾鼓勵居民在家裏多做快測。金冬雁這次接受《每日經濟新聞》採訪時又表示，「抗原檢測跟核酸檢測的靈敏度差得不多，核酸檢測能檢出來而抗原檢測檢不出來的這部分人，其體內病毒滴度相對比較低，傳染性相對也比較弱」。