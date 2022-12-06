疫情｜連花清瘟膠囊漲價240%　網購平台一盒賣過百元？

內地近期放寬防疫政策，市民都自備藥物以應對疫情擴散，網上更流傳多個「囤藥清單」。專家多次指出根本無必要囤藥，連花清瘟膠囊卻大幅漲價，有藥店甚至將原價約30元（人民幣，下同）、單盒48粒的連花清瘟膠囊，漲至102元。



11月下旬，連花清瘟膠囊一度缺貨，部分藥店均有漲價，例如將0.35g*48粒/盒規格的連花清瘟膠囊以46元出售，提價超50%。

網購平台「京東」上，多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足，但仍然有藥店大幅漲價，10盒0.35g*48粒/盒規格的連花清瘟膠囊售價1020元，即單盒售價102元，較平時漲240%。

「天貓」上連花清瘟膠囊的價格亦參差不齊。當搜索「連花清瘟」時，綜合排列前三的連花清瘟膠囊的規格分別為0.35g*24粒/盒、0.35g*36粒/盒和0.35g*48粒/盒，但24粒和36粒規格的售價明顯高於48粒，單盒價差達22元以上。其中，0.35g*36粒/盒的連花清瘟膠囊售價為52元。

以0.35g*36粒/盒規格的連花清瘟膠囊為例，線下的藥房單盒售價約21元-26元，若以26元/盒的價格計算，網購平台的連花清瘟膠囊價格是平時售價的兩倍。

針對連花清瘟等出現價格上漲的情況，12月5日，杭州市市場監督管理局（下稱杭州市監局）就醫療藥品及用品價格行為發文提醒告誡。

0.35g*36粒/盒規格的連花清瘟膠囊單盒售價約21至26元。（紅星新聞）

杭州市監局提醒，各醫藥用品經營者及相關單位要用好自主定價權，不得借疫情防控之機大幅提高醫療藥品及用品的銷售價格，經營者要嚴格控制進銷差價在合理範圍內，不得囤積居奇、哄抬物價、牟取暴利以及散布漲價謠言。認真落實明碼標價制度，不得在標價之外加價出售商品。

對於違反《價格法》等法律法規的經營者，違反明碼標價規定的，責令改正，沒收違法所得，可以並處5000元以下的罰款；有價格欺詐行為的，最高可處50萬元罰款；對捏造、散布漲價信息，哄抬價格，囤積居奇，推動商品價格過快、過高上漲行為的，最高可處300萬元的罰款；對相互串通，操縱市場價格造成商品價格較大幅度上漲的，最高可處500萬元的罰款。

杭州市監局將嚴肅查處藉機囤積居奇、捏造散布漲價信息、哄抬物價等擾亂市場價格秩序的價格違法行為。對於經提醒告誡後仍不整改的違法行為，市場監管部門將依法嚴肅處理，對情節惡劣的典型案件，將公開曝光。