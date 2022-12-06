「抗疫3年其實清零很多次」登微博熱搜　網民：值得載入史冊盛舉

新冠疫情爆發近三年之際，內地終於放寬防疫政策，多個城市民眾乘搭公共交通工具、進入公共場所時不再需要查驗核酸檢測陰性證明及「場所碼」。

雖然內地目前的本土疫情仍然持續，染疫人數連日呈5位數增長，但此前確也有過成功「清零」經驗。周二（6日），話題「抗疫3年其實我們清零了很多次」登上微博熱搜，引起網民熱議。



一段回顧2020年1月疫情爆發初期至2022年12月的內地疫情數據的影片，在網絡廣為流傳。影片中顯示，2020年1月，武漢爆發新冠疫情，除夕前夜封城，全國戒備；2020年4月，武漢解封，疫情受到控制，迎來2年平穩期，期間連續多日本土0確診；2022年3月，Omicron變種病毒在上海爆發，全國感染個案的日增峰值達28973宗；2022年6月，上海結束60多天的封控，但全國開始多點散發；2022年11月，全國多地爆發本土疫情，日增峰值達到38808宗。

與此同時，話題「抗疫3年其實我們清零了很多次」亦登上微博熱搜榜，引發網民兩極評論。

話題「抗疫3年其實我們清零了很多次」登微博熱搜榜，引發網民評論。（視覺中國）

網民點睇：

「所以到底誰被封了三年？當然是那些境外呆了2年，又回國呆了1年的人了。」



「感謝一直保護著我遠離病毒的人，要全面放開了，突然感覺到對我來說真正的疫情才剛剛開始。」



「那些狂歡的人說起來，好像是『國外嗨了三年，我們封了三年』似的…美國100萬敲鐘、印度露天焚屍、香港老人『與屍同眠』的時候，國內不是在『十一人從眾黃山上人又擠爆了』嗎？」



「直到今天我都會覺得把一個曾爆發肆虐而我們一無所知的流行病毒，僅在數月時間從全國趕出去，甚至還維持了一段時間，實在是一件值得載入史冊的盛舉。」



「為什麼我們沒有像02年對非典一樣取得勝利？其實我們勝利了很多次。」



截至下午4時，相關話題的日閱讀量達到5億次。