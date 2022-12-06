地方單位轉載文章　控層層加碼因政績與防疫掛鉤　倡取消方艙建設

河南駐馬店市衛生計生監督的微信公眾號在6日（周二）發表題為《關於停止高強度防疫的11條建議》的文章，提出取消方艙建設、立即停止群聚式核酸檢測等建議，引發關注。目前該文章已被刪除。

駐馬店市相關部門對內媒表示，該文章是一篇轉載文章，「引起了不必要的誤會，現在已經刪除」。



該文章的起首稱，「過度防疫和無休止的核酸檢測帶來的負面影響越發明顯：不但未有效阻止病毒傳播，反而可能造成更大範圍傳播，受此波及，民生面臨毀滅性打擊，本已緊張的公共財政迅速被掏空，經濟發展停滯甚至倒退，各級、各地以令代法，致社會穩定和法律秩序完全陷於無序」。

文章列出9個方面的亂象，其中包括核酸檢測採樣時走形式。（新華社）

文章列出9個方面的亂象，其中包括核酸檢測採樣時走形式；檢測點人員聚集成為病毒最大傳播源；核酸檢測存在弄虛作假，這些問題是因為存在既得利益集團等。

文章指，防疫產業收益為個別人士與利益集團所獲，但是大量低收入階層，尤其是房貸或車貸族面臨個人和家庭財務破產。

文章甚至稱，「層層加碼現象，並非僅僅來自基層工作人員的理解和執行錯誤，而主要是上級要求的政績在與防疫效果掛鉤，當然，還有利益和腐敗等原因的合力使然」。

文章稱，消滅病毒有違常識，核酸檢測、方艙等硬手段已無意義。文章還稱，「三年高強度防疫，民眾對未來和人生心生絕望，精神和心理健康狀況出現極端變異，普遍的抑鬱症，將成為未來放開後穩定和發展的不利因素」。

文章建議取消方艙建設。（新華社）

倡「取消方艙建設」

文章就防疫提出了11條建議，包括改變現時新冠肺炎「乙類甲管」的做法，實行「乙類乙管」；除少數特殊崗位外，立即停止群聚式核酸檢測；取消方艙建設，取消群聚式隔離，清除各類軟硬隔擋設施。

文章還建議，需明確「疫情碼」退出時間表，恢復各行各業包含醫院在內的正常營運。前線執法者不得限制民眾的人身自由，不得損害私有財產，不得侵犯個人隱私，嚴禁入戶消殺。

文章更建議，對以防疫名義進行的各類貪腐、違紀、違法、犯罪行為進行清查，恢復民眾信心。

內媒《天目新聞》報道稱，發表文章的微信公眾號的認證主體為「駐馬店市衛生健康體育委員會」。駐馬店市衛生健康體育委員會的工作人員表示，該文章是一篇轉載文，原文發表於IP地址為江蘇的某公眾號，「因工作需要轉發的內容，引起了不必要的誤會，現在已經刪除，我們馬上會發布公告」。