國務院聯防聯控專家：新冠肺炎應更名為「新冠病毒傳染病」

內地多地近日相繼放寬防疫政策，有專家認為隨著Omicron病毒的致病力減弱，新冠病毒已經變異成另一種病，「新冠肺炎應更改名稱為新冠病毒傳染病」。



谷曉紅指，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確。（北京日報）

據《北京日報》報道，中華中醫藥學會感染分會周一（5日）晚召開專家共識會，北京中醫藥大學黨委書記、國務院新冠肺炎聯防聯控機制科研攻關組專家谷曉紅表示，她和十幾名副主任委員在是次會議中達成共識：新冠肺炎應更改名稱，改為新冠病毒傳染病。

谷曉紅進一步指，實際上，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確，「因為也有相當一部分人並沒有得肺炎，可能造成的還會是肝功能、腎功能損害。經過這三年，從專家的角度來說，病毒已經變異成了另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，但同時傳染性極強，我們就稱之為新冠病毒傳染病。」

至於為何稱之為「傳染病」而非「感染病」，谷曉紅表示，是為了強調它的強傳染性。她說，目前廣東一些專家提議把病毒稱作「新冠病毒感冒」，但「感冒」同樣沒有強調傳染性，名突出傳染性，有助於提示民眾做好防護，因為有基礎病的人還要注意防止感染後發展為重症。

在預防和治療方面，谷曉紅認為應側重中西醫協同，預防思路也應該從被動檢測向主動預防轉變。在出現輕症的情況下，可服用中藥湯劑或常見中成藥居家治療。如出現發燒、咳嗽氣喘、胸悶胸痛症狀，及時到醫院就診。