習近平主持黨外人士座談會：經濟工作穩字當頭　精準做好疫情防控

《新華社》報道，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

中共總書記、國家主席習近平主持座談會並發表重要講話。他強調，明年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，經濟工作要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，將實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起，推動經濟運行整體好轉。



習近平指出，今年以來，面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，加大宏觀調控力度，保持了經濟社會大局穩定。

他表示，過去五年極不尋常、極不平凡，經受了世界變局加劇、新冠疫情衝擊和國內經濟下行等多重考驗，特別是有力應對一些國家推動經濟科技「脫鉤」等挑戰，保持產業鏈供應鏈基本穩定，穩住經濟大盤。中國堅持人民至上、生命至上，有效守護了人民生命安全和身體健康。中國經濟年均增長5%以上，好於全球平均水平。

習近平指出，新時代十年是中國經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變革、轉向高質量發展的十年。十年來，中國經濟總量邁上新台階，對世界經濟增長的貢獻在全球居於首位，戰略性新興產業發展壯大，發展的平衡性協調性包容性持續提高，生態環境呈現明顯改善和趨勢性好轉，共建「一帶一路」走深走實，創新型國家建設取得重大進展。特別是歷史性地解決了絕對貧困問題，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

習近平又對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出3點希望。一是深入學習貫徹中共二十大精神，始終同黨中央保持高度一致，不忘合作初心，傳承優良傳統。

二是把思想和行動統一到中共中央關於明年經濟工作的決策部署上來，圍繞科學精準做好疫情防控、有效擴大內需、實現高水平科技自立自強、激發微觀經營主體活力等重大問題，深入調查研究，提出有分量的意見建議。

三是以換屆為契機深入做好政治交接，認真組織好換屆工作，順利實現人事更替，進一步夯實多黨合作的共同思想政治基礎和組織基礎，確保多黨合作事業根基永固、薪火相傳。