兩位「烏鴉學者」的民主詰問　能為「中國式現代化」注入多少能量

中共二十大與美國中期選舉接續落幕，前者提出包含「全過程人民民主」在內的「中國式現代化」，後者則是西方代議式民主的又一次動員，中西兩種「民主方案」的精神與實踐，幾乎在同時並陳於世人眼前。此時此刻，網路世界流傳兩位學者的演講影片，一位是美國的薩克斯（Jeffrey Sachs），另一位是新加坡的馬凱碩（Kishore Mahbubani），兩人不約而同對西方民主扮演起提出詰問的烏鴉角色。



薩克斯：英美是世界最殘暴國家

連續兩年被《時代》雜誌評為「世界百名最有影響的人物」之一，並被《紐約時報》稱為「世界上最重要的經濟學家」的美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯，今（2022）年9月出席「雅典民主論壇」時的一段犀利發言，被製成影片流傳於網上。

薩克斯痛斥了西方民主制度的虛偽，儘管兩度被主持人打斷，但仍獲得現場聽眾和記者們的掌聲。他說，「我們視『民主』國家為善，而截至19世紀，世界上最殘暴的國家，同時也可能是『最民主或第二民主』的國家，那就是英國。」接着他把矛頭轉向了美國，「對內你（美國）可以實行『民主』，而在國外則成為無情的帝國主義者。自1950年以來，世界上最殘暴的國家就是美國」。

美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯在2022年9月的雅典民主論壇表示，中俄兩國有不同於西方的一套話語敘事體系，這兩個國家的敘事體系各自值得借鑑之處，不同的敘事是為了解決各種不同的問題，在現有的基礎上進一步加強彼此間的溝通。（唐獎網站）

在薩克斯看來，美國是一個半民主、白人主導的等級制度下充滿種族主義的國家，其使命是維護統治精英的特權，這就是美國創立的初衷。就算美國比過去確實更多元化了，但今天這個國家還是剛建國時的老樣子。一個奴隸制、實行種族滅絕的國家，為了白人文化而殺害美洲原住民。而令人驚訝的是，美國如今仍然如此。

事實上，薩克斯此前亦曾在不同的場合表達過類似見解。2021年7月他在聯合國糧食系統峰會前會晤（UN Food Systems Pre-Summit）上做的演講，即指明世界上的貧困問題，從來不是缺糧食缺財富，而是列強掠奪窮者。他也揭露了自己所處國家──美國──亮麗外衣下的黑暗面：「這個國家不僅不關心世界的窮人，它甚至不關心自己國家內部的窮人。現在有七分之一的美國人處於飢餓，但一個政黨只關心給富人減稅、並阻擾任何減貧的解決方案」。

此外，他也曾在答覆內地官媒新華社的提問時，將美國與中國的對外理念和做法進行了比較。他說，美國試圖通過在世界各地擴大軍事聯盟，遏制或擊敗中俄，以維持其世界霸權地位。這是一個危險、虛妄且過時的想法。美國早該認識到安全的真正來源，那就是內部社會凝聚力以及與世界各國負責任的合作，而非霸權的幻想。「諷刺的是，美國近幾十年來在阿富汗、伊拉克、利比亞、巴拿馬、南聯盟等地發動和參與了多場海外戰爭，中國和俄羅斯卻沒有」。

基於對西方歷史與現狀的痛心疾首，薩克斯主張唯有修正其外交政策，才能使美國及其盟友與世界各國共同面對眾多的環境、能源、糧食和社會發展挑戰。而且他更結合全球經濟、公共健康、公平正義與永續性等不同面向，始終致力於推動永續發展目標（SDGs）。今年6月，有「東方諾貝爾獎」之稱的唐獎，將本屆「永續發展獎」頒給了這位勇於發聲與行動的學者。

馬凱碩：美國陷入「財閥政治」

近期還有一部流量不小的影片，不只在內地，連在台灣的網路社群也不乏見到。影片主角是新加坡著名學者、外交官馬凱碩，場景則是德國阿登納基金會（KAS）2021年11月22日在新加坡舉行的「習近平與中國在變遷世界中的角色」研討會。在全長超過2個小時的活動中，一段馬凱碩回應西方記者提問的畫面被單獨剪輯了出來。

新加坡學者馬凱碩在研討會回應西方記者提問，反問「如果中國共產黨只能靠壓迫來維持政權，它不可能創造出世界上最具活力的經濟體，不是嗎？」（Getty Images）

提問的西方記者認為，從香港和新疆問題等例子來看，「中國模式要想取得成功，似乎要建立在高壓統治、環境破壞、言論審查以及意識形態的固執之上。」馬凱碩用平和且娓娓道來的語氣反駁了提問者的看法，並兩次強調諸如此類的問題，基本體現了盎格魯─薩克遜（Anglo-Saxon）媒體對中國下意識的歪曲與偏見。

他以氣候變遷為例，指出美國在小布殊（George W. Bush，內地譯為小布什，台灣譯為小布希）任內退出《京都議定書》，又在特朗普（Donald Trump，台灣譯為川普）任內退出《巴黎協定》，放長歷史眼光來看，今天全球面臨的氣候變化後果，並不是因為中國、印度等新興國家近年來新排放的温室氣體，其主要影響因素，是自工業革命以來，西方國家幾個世紀裏向大氣層排放的污染。馬凱碩給出了一個令人印象深刻的對比，即中國實施了世界上最大的植物造林計劃，新增森林面積比整個比利時還大，但西方卻不願意為它們歷史上造成的嚴重污染埋單。

如果說美國的外在行動都有其內在根源，馬凱碩前述的說法，一定程度來自於他對美國民主體制的尖鋭觀察。在同一場活動上，馬凱碩提到了對美國現狀的批判性分析，他認為，美國如今已經陷入了「財閥政治」生態，「1%的人口擁有、控制政府，並且政府也是為這1%的人口服務」；而大約一半的美國人口之生活水平在過去30年中沒有改善。「中國人注意到了造成美國體制失靈的因素，正試圖避免陷入類似的情況。」

中國式現代化：機遇還是挑戰？

事實上，當西方民粹運動四起，特朗普一躍為美國總統，及至新冠疫情爆發後西方各國應對紊亂，再加上意識形態對立撕裂、通脹嚴重等多重因素疊加，西方民主制度飽受失能與失靈的質疑。例如美國著名政治學家普沃斯基（Adam Przeworski），也在2019年出版新書，從西方傳統政黨體制衰退、右翼民粹主義興起、民主支持率下降，特別是經濟不平等、社會分歧與極化等突出現象，論斷「民主的危機」（Crises of Democracy）已到來，反映這位民主研究大師對民主前景的無限擔憂。

在「民主的危機」外顯之際，則有像是薩克斯和馬凱碩這類的學者，深刻地洞察到西方民主危機絕對不僅僅來自於眼前的跡象，更多是歷史性的負面結構因襲，甚至失去自我革新的能力，從而只能將自身矛盾「外部化」，推委到被設定好的戰略競爭對手中國身上。民主制度始終被西方視為重要的「現代性」之一，也是「現代化」的必由之路，故而對於中國缺乏西方認知的「民主」，一直抱持着敵視的態度，視之為中國「現代化」不足的象徵。

習近平10月16日做中共二十大政治報告，指出「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。（資料圖片）

不過，如同薩克斯與馬凱碩看到西方民主制度內外發展的「另一面」，亦即台灣學者楊開煌所總結的，美國和西方走的是一條「剝削式」的現代化之路；而當代中國正是看到如此弊端，不願意重蹈覆輒，從而另闢出一條「中國式現代化」道路。

薩克斯與馬凱碩在批判西方民主和現代化的同時，不約而同都把眼光放在了中國。比方薩克斯曾明確表示，「中國在全球減貧方面發揮了巨大作用，因為中國到2015年，基本消除了貧困，到2020年底，中國還將全面消除極端貧困。」與此同時，中國透過「一帶一路」倡議等項目投資其他國家的基礎設施，為消除全球貧困做出了貢獻。「這些都是極其重要的積極貢獻。」

又如馬凱碩所言，「中國是目前為止世界上最具活力的經濟體。過去30年來，也是全世界增長最快的經濟體。為了實現這個目標，中共為教育人民所付出的努力，無論是深度還是廣度，都是中國歷史上前所未有的。」他還舉了北京先前大力約束中國網際網路巨頭企業的做法為例，指其目的是為了推進「共同富裕」。

薩克斯與馬凱碩批評西方體制為其內部和世界帶來的災難，又從中國的實踐看到了轉變的曙光，當然他們的想法至今仍受到主流輿論的爭辯，例如《德國之音》在報道馬凱碩的論述時，不忘加上一句「頗有中國官方色彩」的「警語」。不過兩人的「諍言」片段受到廣傳，依舊說明了他們對西方民主或現代化之路提出的詰問，確實也是如今不少人心中逐漸萌生的疑惑。

那麼下一個問題便在於，中共二十大提出的「中國式現代化」，已經有了如此高層級的宣示，但是如何真正做到與目標相符，又能讓內部人民與外界都認可，或至少能夠落實到具體細節以杜悠悠之口，做到「為人類實現現代化提供了新的選擇」，成為了「中國式現代化」的機遇，亦為最大的挑戰和考驗。

特別是香港和台灣由於歷史因素，站在西方的視角，對「民主」抱有一定的期待或誤解。中共又將如何以「中國式現代化」扭轉港台的認知，或許也是薩克斯與馬凱碩兩人影片帶來的意外啟發。