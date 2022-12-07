官方解讀防疫新政：輕症可居家隔離　體現人民至上生命至上原則

內地今日（7日）再宣布10項放寬防疫措施，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（下稱《通知》）。

國家衛健委網站發文解讀新措施，其中在無症狀感染者和輕型患者可居家隔離方面，文章稱「對感染者和密切接觸者隔離方式的調整，充分體現了我國疫情防控始終堅持人民至上、生命至上的原則，根據病毒變異特徵和疫情發展形勢因時因勢動態優化完善防控措施」。



以下摘錄國家衛健委網站文章的部分內容：

《通知》對於風險區域的劃定做了哪些規定？出於怎樣的考慮？

文章稱，《通知》要求科學精準劃分風險區域，按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區，不得隨意擴大到小區、社區和街道(鄉鎮)等，通過流調精準判定風險區域，進一步減少封控人員數量。同時要求，不得採取各種形式的臨時封控，更不能隨意採取「靜默」管理。各地在疫情處置過程中，應快速管控密切接觸者，無社區傳播風險情況下可不劃定高風險區。

《通知》對核酸檢測進行了哪些進一步優化？出於哪些考慮？

文章稱，核酸檢測要聚焦於感染風險高的區域和人員，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。應按照二十條優化措施有關規定，對與入境人員、物品、環境直接接觸的人員、集中隔離場所工作人員、定點醫療機構和普通醫療機構發熱門診醫務人員，及商場超市、快遞、外賣等從業環境人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的高風險崗位從業人員開展核酸檢測，其他人員願檢盡檢。

考慮到養老院、福利院、托幼機構、中小學等是老年人、幼齡兒童等特殊人群集中的場所，一旦傳染源引入，易發生聚集性疫情，發生重症風險較高。因此進入養老院、福利院、托幼機構、中小學需提供核酸檢測陰性證明，防止傳染源引入。醫療機構內就診人群複雜、人流量大、空間密閉，一旦傳染源引入，易造成疫情傳播和院內感染發生，影響醫療機構正常運轉和群眾正常就醫。因此，進入醫療機構就診時需提供核酸檢測陰性證明，但醫療機構不得以沒有核酸檢測陰性證明推諉、拒診急危重症患者。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施，保證社會正常運轉，維護正常的生產生活秩序。

《通知》對感染者和密切接觸者的隔離方式進行了調整，出於怎樣的考慮？

文章稱，Omicron變異株致病性明顯減弱，經臨床觀察，感染後大多為無症狀感染者和輕型病例，無需特殊治療。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例，可以居家隔離，加強健康監測，病情加重的及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者居家隔離5天，加強居家隔離管理，做好健康監測並按規定完成核酸檢測。對感染者和密切接觸者隔離方式的調整，充分體現了我國疫情防控始終堅持人民至上、生命至上的原則，根據病毒變異特徵和疫情發展形勢因時因勢動態優化完善防控措施。

《通知》要求高風險區應落實「快封快解」，出於怎樣的考慮？

文章稱，按照第九版防控方案和二十條優化措施有關要求，發現感染者後，盡快劃定高風險區、排查管控風險人員，及時阻斷社區傳播，做到「快封快解」。如連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封，避免長時間封控，減少因疫情給群眾帶來的不便。如封控後高風險區發現的新增感染者為嚴格落實居家隔離管理陽性人員的同住人員、密切接觸者或其同住人員，經評估後無家庭外的社區傳播風險，不影響高風險區的解封時間。

石家莊市民到藥房搶購連花清瘟膠囊，其他感冒類藥品銷售量近日也大幅上漲。（視覺中國）

《通知》對保障群眾基本購藥需求有哪些舉措？

文章稱，各地要保障藥店的正常運營，不得隨意關停藥店。做好常規藥品供應儲備，尤其是有基礎性疾病患者相關藥品儲備。暢通多途徑購藥渠道和配送環節，不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物，取消購買上述非處方藥物時的彈窗、核酸檢測等要求。採取多種舉措，保障群眾尤其是老年人、有基礎性疾病患者等特殊人群的基本購藥需求。

老年人為什麼要打疫苗？在加快老年人接種方面是如何安排的？

文章稱，老年人等脆弱人群感染新冠病毒後容易發展成重症、危重症甚至死亡，接種新冠病毒疫苗獲益最大，所以老年人及時接種新冠病毒疫苗很有必要。為加快老年人新冠病毒疫苗接種，我們從以下幾方面進行了安排：採取設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車等措施，對失能、半失能老年人提供上門接種服務。逐級開展接種禁忌判定培訓，指導醫務人員科學判定接種禁忌，消除老年人接種疑慮。細化科普宣傳，發動全社會力量參與動員老年人接種，讓老年人接種疫苗保護健康的理念深入人心。

《通知》對保障社會正常運轉和基本醫療服務的考慮是什麼，提出了哪些要求，實施中需注意哪些問題？

文章稱，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，在疫情期間保障社會正常運轉和基本醫療服務，《通知》要求非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業；將醫務人員、公安、交通物流、商超、保供、水電氣暖等保障基本醫療服務和社會正常運轉人員納入「白名單」管理，有關人員日常需注意做好個人防護、疫苗接種和健康監測，減少與社會面接觸，盡可能「兩點一線」工作，憑核酸檢測陰性證明可正常上班；檢出陽性時，精準判定密切接觸者，工作場所不採取臨時封控，同工作場所人員不進行大範圍隔離，以保障正常醫療服務和基本生活物資、水電氣暖等供給，盡力維護正常生產工作秩序，及時解決群眾提出的急難愁盼問題，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求。

《通知》對強化涉疫安全保障做了哪些規定？

文章稱，為強化疫情防控中的風險防範、保障群眾生命財產安全，《通知》要求嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出渠道通暢。對風險人員管控的同時，要加強上門服務，做好生活和正常醫療保障。推動建立社區與專門醫療機構的對接機制，為獨居老人、未成年人、孕產婦、殘疾人、慢性病患者等提供就醫便利。強化對封控人員、患者和一線工作人員的關心關愛和心理疏導，提供心理援助熱線電話，開展心理支持服務等。

《通知》對學校疫情防控做了哪些進一步優化？出於哪些考慮？

文章稱，學校是人員密集的重點場所。最大程度保障師生健康，最大程度維護正常教育教學秩序，是當前學校疫情防控的重要任務。根據當前疫情形勢和學校實際，為指導學校更加科學精準防控，《通知》中明確要求托幼機構、中小學等特殊場所要查驗核酸檢測陰性證明和健康碼。同時要求各地各校堅決落實科學精準防控要求，沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動，校內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放。有疫情的學校要科學精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。各地各有關部門要高度重視學校疫情防控工作，完善校地協同機制，針對各級各類學校特點，進一步優化防控措施，確保師生健康和校園安全。