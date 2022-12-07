廣州疫情｜防疫政策放寬一周　多間醫院就診人數無明顯增勢

自12月1日廣州多區拆水馬、恢復堂食以來，疫情防控政策放寬已整一周。據今日（7日）《人民日報》報道，廣州多間醫院反映，就診人數雖略有新增加，但整體平穩。



廣東省人民醫院、暨南大學第一附屬醫院、中山大學附屬第三醫院等門診工作人員表示，近來就診人數並未有明顯漲幅。根據不同科室和檢查項目要求，患者就診時需出示健康寶綠碼、24小時或48小時核酸陰性證明等。

廣州醫科大學附屬第二醫院因被列為新冠陽性患者定點救治醫院，且近日剛剛開放，因此患者較多。廣州醫科大學附屬第一醫院婦產科一名醫生稱，政策放開後，門診就診人數有明顯增長，但整體平穩。

南方醫科大學一位骨科醫生介紹，門診就醫人群增幅是否明顯主要由外地就醫人群和急重症人群決定。譬如廣州部分醫院主要就醫人群為外地患者，由於各地政策不一，外地患者若無法前往廣州，則這些醫院不會出現大規模增長。急重症患者亦是如此。

從以上醫院情況來看，民眾擔心防疫政策調整後，會出現的醫療擠兌現象尚未出現，對醫院、患者也未產生直接影響。

廣州近一周以來，通報本土數據連日下降，12月1日本土新增感染5839宗，2日4922宗，3日4581宗，今日已降至3323宗。