內地新十條｜港大專家金冬雁：港可參考快測代強檢　疫苗通要維持

內地今（7日）宣布放寬防疫措施，一般場所毋須掃健康碼及以快速抗原測試代替頻繁的核酸檢測。港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為內地的放寬屬恰當，香港亦可參考內地新做法，強檢用快測代替，不過本港目前仍有11萬長者一針未打，對社區或有風險，故應維持實施疫苗通行證，至長者三針接種率達9成以上。



金冬雁今午表示，過往內地防疫措施，例如大規模核酸、小量個案即封鎖小區甚至城市的做法，屬低效甚至是無效的高成本做法，不太適合現時疫情發展，認為今次放寬屬恰當。

金冬雁：放棄一啲高成本低效益做法

觀乎香港情況，金冬雁指內地新措施有香港可參考的地方，例如內地正減少做核酸檢測，改以抗原、即快測代替，香港強檢做法亦可作優化，包括在有配套確保情況下，以快測代替核酸。

香港有條件做多啲，放棄一啲高成本低效益做法，包括0+0咁又唔做，永遠做咁多核酸，防疫開支80億都變800億。 港大醫學院生物化學系教授金冬雁

長者接種率不足 疫苗通有必要維持

至於疫苗通行證方面，他認為現時仍有11萬長者未接種疫苗，數字令人擔憂，本港死亡率亦徘徊在一個水平，鼓勵長者接種至關重要，在無其他谷針手段情況下，應維持疫苗通行證，直至長者三針接種率達90%或95%。

通關非香港可決定 仍要視乎內地政策

今次放寬是否代表兩地通關在望？金表示，通關事宜非香港可決定，仍然視乎內地政策，但料內地若想重新與世界聯通，第一步是先與香港聯通，香港可先做其他安排配合，例如入境0+0等。

感覺內地做抗原、居家隔離，都係向香港方向行緊。 港大醫學院生物化學系教授金冬雁

料內地海嘯式爆發機會大

不過，他預計由於內地地大人多，較大機會在個別城市出現海嘯式爆發個案，形同本港第五波般。他又說現時未清楚內地目前防控目標：「係減少死亡減少重症為目標？定只保護老人？定已行到當新冠係感冒？理念未係好清楚。」

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提防控三關鍵：疫苗、口服藥及長者逆隔離

他說內地控制疫情有關鍵三點，一是疫苗接種情況，尤其是長者，建議應引入效力較好的復必泰疫苗；二是有足夠新冠口服藥及完善機制，確保口服藥可快速派送至有需要人士；三是利用現有方艙做長者逆隔離，保護未打針及高風險的長者。

金又補充，內地已做慣嚴控方式，最重要是放寬後的配套是否能跟上，例如快測陽性呈報等，「都係一個挑戰」。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼

