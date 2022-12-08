廣東、浙江包機赴海外招商救經濟　超萬家企業參與「組團搶單」

內地昨日公布防疫「新十條」，在優化疫情措施的背景下，發展經濟救市成當務之急。綜合內媒報道，廣東、浙江、四川等省市政府近期紛紛帶領企業「組團」出國搶訂單。



12月4日，一支由浙江省商務廳等部門官員和企業代表組成的代表團，飛赴德國、法國展開「千團萬企拓市場搶訂單行動」。這支「搶單團」是疫情三年以來，由浙江省級商務部門帶隊出國的第一團。浙江商務廳表示，「是時候要大家出去做生意了，不要怕什麼。」

12月5日，四川省商務廳組織的「組團出海」商務包機，載著31家外貿企業共40人飛赴法國、德國、意大利，展開為期9日的經貿促進活動。四川成都高新區7日也宣布，要包機赴歐搶訂單，組織企業開拓海外市場。通告稱，成都高新區與中國國際航空公司舉行戰略合作協議簽約儀式，由高新區組織的首批「出海招商引智搶訂單」商務交流團將在近期前往歐洲。

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不僅浙江、四川，早在今年11月廣東、江蘇等地已陸續提供包機服務，為企業「打頭陣」赴海外重啟經貿活動提供幫助。

11月，廣州市商務局組以包機的方式帶領40家外貿企業百餘人，赴東南亞地區參加廣東（馬來西亞）商品展和亞太區新加坡美容展，助力外貿企業搶訂單、拓市場、建渠道。

同時，由22家企業43人組成的深圳市商務包機（艙）團趕赴德國，參加MEDICA展（杜斯多夫醫療材料展）。深圳今年將68場境外展會納入2022年境外展覽重點支持計劃，支持企業通過展會拓展海外市場。對於企業參加包機產生的費用，深圳將在省資助的基礎上再提供30%；往返機票費用給予80%的資助。

江蘇蘇州在11月組織了由12個招商小分隊以及51名外貿企業負責人，前往日本招商，共拜訪200餘家日本客戶，簽下超10億元訂單。12月9日，蘇州將再次包機出發，組織招商團隊和百名外貿企業高管赴歐洲招商，維護客戶、爭取訂單。

疫情三年，中國經濟下滑，中小企業經營困難甚至倒閉，民眾面臨失業、就業難等困境；今年前三季GDP也僅增長3%。防疫政策放寬後，經濟發展成為當務之急。商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示，此次多省政府企業合力出國拓展業務，有效打破了當前穩外貿的堵點，拿到了以往在家坐等上門拿不到的訂單，將為明年外貿贏得開門紅打下良好的基礎。