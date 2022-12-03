內地去年初婚人數創37年新低　經濟壓力、新冠疫情都影響婚戀？

據《第一財經》報道，內地去年的結婚登記人數為764.3萬對，是自2003年以來首次跌破800萬對大關。當中初婚人數1157.8萬人，更創下37年來新低。有專家分析指，這其中涉及多種原因，包括經濟壓力、婚戀觀念變化、新冠疫情等。



內地去年初婚人數1157.8萬人，創下37年來新低。（視覺中國）

報道指，內地結婚人數持續減少，初婚年齡在推遲，單身群體日益擴大。根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2022》，內地去年初婚人數為1157.8萬人，較上一年減少70.8萬人。這也是多年來初婚人數首次跌破1200萬人關口，為1985年以來的新低。從歷年數據看，2013年是內地初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人，即近8年來，內地初婚人數下降了51.5%。

初婚人數持續下跌的原因，包括適婚人數減少、初婚年齡推遲、經濟壓力、婚戀觀念變化等。根據《中國人口普查年鑑2020》顯示，內地2020年平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞今年1月表示，「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

董玉整稱，還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起。（視覺中國）

另據人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析指，當前年輕人對於結婚的必要性、重要性，對於婚育的社會價值的看法都發生了變化，有人認為結婚生育並不一定是人生的必修科目，甚至認為單身更自由。特別是在大城市，許多大齡青年還處於未婚未育狀態，儘管他們的父母和親人十分焦慮，但他們自己卻並不著急。

董玉整稱，還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起，如此等等，「這些思想觀念意識及其行為選擇，對於結婚都不是積極的。」大城市化、經濟壓力以及婚戀觀念變化，也使得結婚年齡不斷推遲，晚婚甚至不婚的人越來越多，「例如，高學歷群體，很多人碩士畢業一般都25、26歲了，工作幾年就接近30歲了。」

結婚人數、初婚人數的下降，將導致人口結構進一步老化。（視覺中國）

另外，新冠疫情已對青年的婚戀造成影響。內蒙古統計局近日刊發的文章指出，「持續3年的新冠疫情，不僅對我區經濟帶來巨大的衝擊，也影響著我區居民的正常生活，結婚率也在下降，2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對，創2004年以來全區居民登記結婚對數的新低。」

董玉整還說，結婚人數、初婚人數的下降，必將對未來的人口發展產生較大影響，一是出生人口數量更加減少，出生率繼續降低；二是人口自然增長率也受到影響；三是伴隨人們平均預期壽命的不斷提高，人口結構將進一步老化。