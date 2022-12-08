內地公布染疫者居家治療指南　連續兩日核酸Ct值不少於35即可外出

內地周四（8日）發布文件，對新冠病毒感染者居家治療作出指南，要求期間非必要不外出、不接受探訪，並強調在自測抗原陰性且連續兩次核酸檢測（需大於24小時）Ct值不少於35的情況下，即可結束居家治療，恢復正常生活和外出。值得注意的是，文件中未有對結束居家治療的條件作出天數限制。



國務院聯防聯控機制發布《新冠病毒感染者居家治療指南》指出，未合併嚴重基礎疾病的無症狀或症狀輕微的感染者，以及基礎疾病處於穩定期，無嚴重心肝肺腎腦等重要臟器功能不全等需要住院治療情況的感染者，適用於居家治療。

居家治療期間，感染者要進行每日早晚兩次的健康監測，若出現發熱、咳嗽等症狀，可進行對症處置或口服藥治療。無症狀者無需藥物治療。

而若有出現呼吸困難或氣促；經藥物治療後體溫仍持續高於38.5℃，超過3天；原有基礎疾病明顯加重且不能控制；兒童出現嗜睡、持續拒食、餵養困難、持續腹瀉或嘔吐等情況；孕婦出現頭痛、頭暈、心慌、憋氣等症狀，或出現腹痛、陰道出血或流液、胎動異常等情況，可通過自駕車、救護車等方式，轉至相關醫院進行治療。

居家治療期間，要控制外出，居家治療人員非必要不外出、不接受探訪。對因就醫等確需外出人員，要全程做好個人防護，點對點到達醫療機構，就醫後再點對點返回家中，盡可能不乘坐公共交通工具。

至於結束居家治療的條件，文件中稱，如居家治療人員症狀明顯好轉或無明顯症狀，自測抗原陰性並且連續兩次新冠病毒核酸檢測Ct值≥35（兩次檢測間隔大於24小時），可結束居家治療，恢復正常生活和外出。