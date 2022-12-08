內地發布防疫新十條措施　專家：未來一兩個月或現大規模疫情衝擊

針對內地宣布防疫新十條措施，有公共衛生專家認為，隨著進一步放寬，人們將面臨一次大規模疫情的衝擊，「這樣的衝擊可能會在未來一兩個月內出現」。



據《中國新聞周刊》報道，上述公共衛生專家表示，由於Omicron變異株極高的傳染性，加上元旦和春節假期即將到來，人員大規模流動難以避免，因此未來幾個月會出現大規模人群在同時期感染，使整個疫情形勢達到高峰，醫療系統和社會上的脆弱人群將面臨嚴峻考驗。

此外，港大生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁建議，對於個人而言，要做好兩手準備，「一方面，做好個人防護不受感染。另一方面，如果感染的話，也要平常心對待，通過居家抗原檢測，一般5—7天可以回歸正常生活。」

金冬雁表示，從事高危工作、脆弱人群應盡快接種第四針。他建議，隨著春運即將到來，個人可選擇錯峰回鄉。返鄉途中，盡量做好個人防護，如在旅途中「中招」，可能需要及時終止旅行，盡量避免到人多的地方走動。

金冬雁又稱，面對疫情的大規模爆發，要做好三道防線，一是盡快提高老人疫苗三針接種率；二是國家適當儲備抗病毒口服藥物並及時分發給需要的人群；三是將方艙改建為對老年人友善的安養設施以便必要時用於逆向隔離，做好這三點就可以降低高危人群感染後重症和死亡的比例。