內地新十條公布後　網民湧李文亮微博致意：李醫生，你看到了嗎？

新冠疫情爆發初期，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的信息，被網民稱之為「吹哨人」，以致他不幸染疫離世後，大批網民紛紛湧入微博留言悼念。周三（7日），內地宣布防疫新十條措施後，大批網民再次湧向李文亮的微博，他們紛紛留言「三年了，終於結束了」、「李醫生，你看到了嗎？」等。



內地周三再宣布10項放寬防疫措施，宣布除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。也不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。新措施宣布後，等於民眾跨區流動不再受到限制。

其被視為新冠疫情爆發近3年來，官方作出最大幅度的防疫鬆綁措施，令不少民眾雀躍。自周三下午起，大批網民陸續湧向李文亮遺留下來的新浪微博帳號，留下自己的感言，當中常見的包括「三年了，終於結束了」，也有許多人趁機對李文亮表達懷念，「李醫生、凜冬已過，你看到了嗎」、「李醫生，深圳今天徹底放開了，新的開始終於來了」、「做為基層服務人員向前輩致敬，人民永遠不會忘記您」、「希望您在那邊也好好」。

另外，一名疑似李文亮的姪子留言道「叔，終於要結束了，你一定看到了吧，我相信奶奶也一定看到了」。還有一名中國網民直指「如果在你（李文亮）吹哨時就果斷地採取措施，何必有這三年亂象，最終也無人來負這個責」、「鬧劇快結束了，發生了很多事，我只能盡可能保證自己不忘記、不原諒，安息吧」、「謝謝，英雄，蒼天會懲戒那當時懲戒你的帶帽人」。

其他網民留言節錄：

李醫生瞑目，一切安好，早日回歸，再做名醫

感謝您，吹哨人，如果多些您這樣的有良知的醫生，世間會更美好！李醫生千古流芳

感謝你發出的警醒，整個社會少發生了很多悲劇，果然能獨立思考的人最可貴，三年了，請安息吧

三年了李醫生，好多事情都改變了，好多人也走散了，希望自己能夠事業順利，從新開始

李醫生，三年了，疫情結束了，接下來的路便是我們自己走下去了，開端的時間是你提醒了大家，謝謝，以及願你來世更好

李醫生，疫情宣布結束了，病毒進化成叫奧密克戎（Omicron）的分支，毒性很小，症狀與普通流感無異。三年了今天準備回歸正常的生活了。中間發生了很多事，也離去了不少人，但我會好好生活，為社會作出自己的貢獻。您放心吧！非常感謝您當時的吹響的哨聲，謝謝您！

