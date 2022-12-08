江蘇城管發文鼓勵商家設外擺集市　重啟「地攤經濟」提升商業氣氛

2020年，為應對中美貿易戰和新冠疫情導致的經濟低迷，總理李克強曾提出「地攤經濟」政策，允許商販佔道擺攤、臨街店舖越門經營等。

近期內地放寬防疫措施恢復城市活力，專家亦指要將經濟活動放在優先位置。

《澎湃新聞》昨日（7日）報道，江蘇無錫發文鼓勵「外擺經濟」，以提升城市商業氣氛、促進消費。



江蘇無錫市城市管理局公布8條支持措施，優化營商環境。包括支持「外擺位」，打造「夜市經濟」等，明確鼓勵打造外擺示範街區，規範設置外擺集市，支持大型商貿企業利用自有場地進行常態化外擺促銷，並簡化申請流程。

無錫市城管局介紹，「8條支持措施」主要針對各類大型商場、超市等企業，攤位也有指定區域和時間範圍管理。業主可利用門前自的公共空間，適當設置促銷、經營、休閒區，方便消費活動，提升商業氛圍。

除鼓勵設置「外擺位」外，無錫城管還鼓勵商家打造各具特色、充滿個性的店招標牌；提出「包容審慎執法」，出台「免罰清單」，對一些情形不予處罰。城管部門表示，在市容環境秩序上，將延長「夜間經濟」聚集區的道路清潔時間，保障公共衛生；還會將公廁信息接入「靈錫APP」，增加公廁單位，為市民提供如廁便利。