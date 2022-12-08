鍾南山談Omicron：傳染性極強致病率減弱，不能採用兩年前方法

12月8日晚，鍾南山院士在中華醫學會呼吸病學年會開幕式上致辭。鍾南山表示，現在新冠疫情還沒有停，疫情還在中國不同的地方出現。他指出，新冠病毒傳染性極強，但是致病率大大減弱。不能再用兩年前的一些方法，而要順應當前形勢改變。



鍾南山提到，現在要如何看待奧密克戎（Omicron）引起的情況，不能用兩年前的一些方法，「完全引用那個方法看起來不行」。

鍾南山指出，因為現在（Omicron）傳染性極強，要順應當前的形勢能更好的最佳化防控政策，使得國家真正做到「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」。

鍾南山指出，新冠病毒傳染性極強，但是致病率大大減弱。不能再用兩年前的一些方法，而要順應當前形勢改變。（新華社）

12月8日舉行的中華醫學會呼吸病學年會，主題圍繞「建構平疫結合診療體系、提升呼吸重症救治能力」展開，會上鍾南山也勉勵「呼吸人」（相關醫學專家）要對疫情防控貢獻自己的看法和力量。

他回憶從SARS到H5N1、H1N1再到三年抗疫（新冠疫情），鍾南山稱讚，「我們呼吸人，不愧為人民的醫生。」

12月7日，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（下稱《通知》），宣布10項放寬防疫措施。

通知強調要精準科學防疫，不得採取各種形式的隨意封控，高風險區要快封快檢；一般場所毋需掃碼；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢；無症狀及輕症可居家隔離；不得隨意停工停產。