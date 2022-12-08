內地新十條疫情防控調整　李克強：將讓中國經濟增速持續回升

國務院總理李克強日前在出席會議時指出，中方根據疫情形勢變化，公佈了進一步最佳化落實防控的十條措施。隨著最佳化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。



央視報道，李克強12月8日在安徽省黃山市分別會見來華出席第七次「1+6」圓桌對話會的世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和世界貿易組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。



會見馬爾帕斯時，李克強表示，中國是最大的開發中國家，世行是最大的多邊開發機構。中方願進一步深化同世行的合作，共同應對世界經濟面臨的複雜問題。中國致力於打造市場化法治化國際化營商環境。歡迎各國企業擴大對華投資合作。

李克強11月底主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議。（新華社）

在介紹中國經濟和疫情防控相關情況時，李克強指出，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，「這在疫情衝擊背景下實屬不易」。

李克強提到，中方根據疫情形勢變化，公佈了進一步最佳化落實防控的十條措施。隨著最佳化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。中方將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，守護人民生命安全，維護好正常生產生活秩序。

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馬爾帕斯表示，世行高度重視同中方的關係，讚賞中方調整防疫政策，樂見中方不斷擴大對外開放，願同中方進一步深化合作。

李克強在會見格奧爾基耶娃時則說，中國是全球經濟治理的參與者、維護者、建設者。我們持續推進高水平對外開放，願同包括基金組織在內的各方加強宏觀政策協調，應對債務、氣候變化等全球性挑戰。

他指出，「我們將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，這將有利於維護國際產業鏈供應鏈的穩定。」

馬爾帕斯：圖為2021年10月30日，世界銀行行長馬爾帕斯在意大利羅馬出席G20峰會。（Getty）

格奧爾基耶娃則回應，基金組織高度重視發展同中國的關係，讚賞中方最佳化調整防疫政策，相信將有助於經濟增長。基金組織願同中方緊密合作，防止世界經濟碎片化，攜手應對共同挑戰。

李克強也指出，中方堅定支援以世貿組織為核心的多邊貿易體制，加入世貿組織20多年來，既發展了自己，也惠及世界。中國作為世界最大開發中國家，將在世貿組織中堅持權利與義務相平衡的原則，承擔與自身經濟發展階段水平和能力相符的責任。

他強調，中方堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化同世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。