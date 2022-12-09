人事變動｜徐麟任貴州省委書記　曾任中央主管宣傳領域重職

據新華社報道，日前，中共中央決定，諶貽琴不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務，另有任用；徐麟任貴州省委委員、常委、書記。



公開資料顯示，徐麟，1963年6月生，上海市人，1982年9月加入中國共產黨，1982年10月工作，在職研究生，工商管理碩士。1982至2015年，徐麟一直在上海市任職。先後擔任上海市南匯縣周浦中學團委書記，縣團委副書記、書記，三墩鄉黨委書記；上海市南匯縣委政策研究室主任，縣委常委、政策研究室主任，縣委常委、副縣長；1995年5月至1998年5月援藏，任西藏日喀則地委副書記、上海市第一批援藏幹部聯絡組組長。

1998年起，徐麟歷任上海市農工商（集團）總公司黨委副書記、副董事長、總經理，黨委書記、董事長、總經理；上海市民政局黨委書記、局長；上海市農業委員會主任、黨組書記；2007年起，先後擔任上海市委常委、市農業委員會主任、黨組書記；上海市委常委、浦東新區區委書記；2013年5月至2015年6月擔任上海市委常委、宣傳部部長。

徐麟曾擔任中共中央主管宣傳領域的重職。（新華社）

2015年6月起，徐麟進京先後擔任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任；中央宣傳部副部長，中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任；中央宣傳部副部長，中央網絡安全和信息化委員會辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任。2018年8月起，任中央宣傳部副部長，國務院新聞辦公室主任。2022年6月起，任中央宣傳部副部長，國家廣播電視總局局長、黨組書記，同時免去其國務院新聞辦公室主任職務。

徐麟在上海市先後從事和領導過商業、民政、農業以及宣傳等多口工作，尤其是到北京任職後，分別有3年的互聯網管理經歷和近4年的新聞管理工作。

徐麟曾在2020中國新媒體大會上提出6條意見，即全媒為本、導向為先、內容為王、技術為要、改革為重、人才為寶。他指，融合發展可能帶來媒體形態變化，但無論甚麼樣的媒體、無論主流媒體還是商業平台、網上還是網下，在導向上都是一個標準，沒有法外之地、輿論飛地。他說，中宣部要牢牢把握新聞輿論工作的主動權主導權，堅決防止借融合發展之名，淡化黨的領導，堅決防範資本操縱輿論的風險。