人事變動｜浙江江西甘肅三省「一把手」齊換人　易煉紅任浙江書記

浙江省、江西省和甘肅省的「一把手」均換人。據新華社周三（7日）報道，中共中央日前決定，易煉紅任浙江省委書記，尹弘任江西省委書記，胡昌升任甘肅省委書記。



報道指，此次人事調整後，袁家軍不再兼任浙江省委書記、常委、委員職務；易煉紅不再擔任江西省委書記、常委、委員職務；尹弘也將不再擔任甘肅省委書記、常委、委員職務。

易煉紅任浙江省委書記。（《江西日報》）

根據資料，擔任浙江省委書記的易煉紅今年63歲，仕途遍及湖南省、遼寧省和江西省。他早年在湖南省工作，曾擔任湖南省岳陽市和長沙市的市委書記。

2017年，易煉紅首度跨省履新，調任遼寧省擔任瀋陽市委書記。隔年，易煉紅調任江西省擔任省委副書記，省政府代省長等職。

新任江西省委書記尹弘。（《甘肅日報》）

接替易煉紅擔任江西省委書記的尹弘今年59歲，曾在上海工作長達34年，擔任上海市長寧區副區長、區委副書記、市政府副秘書長、市級機關工作黨委書記、市委副書記、政法委書記等職。2019年，尹弘首次跨省履新，到河南省擔任省委副書記，2021年再調任至甘肅省委書記。

新任甘肅省委書記胡昌升。（中新網）

接替尹弘擔任甘肅省委書記的胡昌升今年59歲。胡昌升曾在四川、青海、福建及黑龍江四省任職。胡昌升去年1月任黑龍江省委副書記、省政府黨組書記，2月獲任黑龍江代省長，隨後當選黑龍江省省長。

此外，卸任浙江省委書記職務的袁家軍今年60歲，是現任中共中央政治局委員，也是浙江省人大常委會主任。