內地公布明年節假日放假安排　竟較香港公眾假期多出10天？

周四（8日），國務院辦公廳公布內地2023年節假日安排，元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節合共有27天假期。

值得注意的是，若不計調休及連假中的周六、日，內地2023年節假日較本港政府在憲報公布的2023年公眾假期多出10天。



國務院辦公廳公布內地2023年元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節，放假安排。（新華社）

內地2023年節假日安排中，除了清明節放假1天以外，其餘節假日均採用調休模式，雖然春節以及中秋國慶假期可連放7天及8天，但假期過後就均需連返7天。而勞動節前後兩周均需返工6天；端午節後一周需返工6天。

官媒「中國新聞網」為此還給出「拼假攻略」稱，春節後一周請假則可拼出16天長假；中秋國慶節後請假一周，連上後面的周末，則可拼出17天「超級長假」；其餘幾個節假日亦均可以此方式拼湊出8-9天的假期。

一、元旦：2022年12月31日至2023年1月2日放假調休，共3天。



二、春節：1月21日至27日放假調休，共7天。1月28日（星期六）、1月29日（星期日）上班。



三、清明節：4月5日放假，共1天。



四、勞動節：4月29日至5月3日放假調休，共5天。4月23日（星期日）、5月6日（星期六）上班。



五、端午節：6月22日至24日放假調休，共3天。6月25日（星期日）上班。



六、中秋節、國慶節：9月29日至10月6日放假調休，共8天。10月7日（星期六）、10月8日（星期日）上班。

