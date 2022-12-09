《華爾街日報》指郭台銘致函北京促清零政策轉向　郭辦嚴正否認

美國《華爾街日報》近日報道指，鴻海創辦人郭台銘在富士康鄭州廠動盪後致函北京當局，促成中國清零政策轉向。對此，郭台銘辦公室周五（9日）上午向台媒嚴正否認，稱無相關情事。



《華爾街日報》報道指，鴻海旗下富士康在河南鄭州的廠區，一個多月前因防疫限制陷入動盪。當時，郭台銘寫信予北京高層，警告嚴格防控措施將威脅中國在全球供應鏈的核心地位，並要求更公開透明解釋富士康員工所受限制。知情人士透露，中國的衛生官員與政府顧問抓住郭台銘致函機會，大力主張當局需要加快鬆綁防疫限制。而數星期後，北京、上海等大城市爆發示威，讓鬆綁防疫限制更具說服力。

內地新十條｜無症狀及輕症可居家隔離 一般場所毋須掃碼

知情人士還表示，主張鬆綁防疫限制的中國官員與幕僚認為，雖然動態清零政策成功保護了民眾健康，但Omicron致命率降低、傳染力增強，在民眾厭倦之際將帶來更多封控，擾亂民生經濟，威脅中國作為全球製造大國的地位，故要調整策略應對。另外，北京憂慮動態清零政策、中美政治緊張加劇，可能導致中國與世界其他地方脫鉤更加嚴重。

報道指，就在郭台銘致函後，中國的防疫論調開始轉變。不過中央社周五報道指出，郭台銘辦公室當日已嚴正否認，表示並無前述報道內容相關情事。

值得一提的是，11月26日九合一選舉時，郭台銘在投開票所被問及是否擔心大陸封控影響產能時表示，這是全世界都很關注的事情，在中國動態清零和發展經濟之間尋求平衡及協調，「這是一個調整的過程，不是3、5年可以講得盡」。

推薦閱讀：鄭州富士康爆發暴力抗議 網傳員工不滿簽新合約與招聘條件不符