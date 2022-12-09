內地持續放寬防疫感染數反下降？胡錫進：應讓數字回歸真實面貌

內地進一步放寬防疫措施，專家料未來一兩個月或現大規模疫情衝擊，不過近日新增感染數字反而不斷下降，引起輿論關注。《環球時報》前任總編輯胡錫進昨日（8日）對此發文表示，他不相信數字是真實，一定有不少地方報的數字嚴重脫離了實際情況，「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌」。



胡錫進表示，昨日國家衛健委通報的新增感染數字是21165宗，反而較前一日報的27847宗下降，且現時比前一段時間最多時的4萬多宗，減少了大約一半。這個數字與他直接觀察到的情況和網上可信的信息相矛盾，所以他不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性，「但是這個數字就這麼公佈了，明明不真實，有關方面和傳播渠道也不去糾正它，這非常不應該」。

胡續指，憑著周圍感染者已經形成的密度和繼續快速增加的勢頭，可以大致判斷，北京現時的單日新增感染人數，已超過上海今年春天那波疫情單日新增的峰值，因當時他認識的那些上海人中，實際中招感染的並不多，肯定不像北京現在這樣遍地開花。他認為，僅北京現在的單日新增的感染人數，就已經超過了衛健委公佈的全國兩萬多宗。

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胡進一步稱，一定是中間哪裡出了問題，各地在按照一種已經脫離了真實情況的計算方式在往上報當地的感染數字；他不知道哪些地方報的數字是真實的，但一定有不少地方報的數字嚴重脫離了實際情況。他擔心，如此往上誤報會在各地之間相互影響，又認為衛健委應不會對其公佈的全國數字嚴重失真不知情。

胡認為，由於很多地方不再測核酸，導致大量陽性的民眾自我居家隔離也不上報，因此要統計真實數字本身就挺難的，但還是應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，並指無論現在數字多大，公眾都不會被驚著。

他最後提出多點，第一，差距（感染數字）不該這麼大。第二，如果避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。總之不該讓已經嚴重失真的數字繼續通過官方通報渠道傳向公眾，並且不做說明，讓大家自己去理解琢磨。這不利於維護官方信息的嚴肅性，也不利於塑造大家對疫情傳播情況的客觀認知。而且很重要的一點是，社會不應該允許這麼大誤差的數據就如此延續報下去，這樣的不允許應當成為一個堅定的原則和習慣。