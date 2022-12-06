內地多地放寬防疫政策　胡錫進：不要悲悲戚戚迎接新生活

內地多地近日放寬防疫政策，《環球時報》前任總編輯胡錫進周一（5日）發文稱，多地調整大刀闊斧，全國自由流動和當地自由進入呼之欲出，「中國不僅是一個國家，而且是統一大市場，內部人員流動頻密。我們的防疫政策只能是高度統一的，當一些省市已在大刀闊斧重塑防疫邏輯時，其他地區固守過去的老做法已無可能。」



浙江、江西相繼宣布公共場所不再查驗核酸陰性證明，深圳、上海等超大城市亦壓縮了掃碼範圍。（視覺中國）

浙江、江西相繼宣布公共場所不再查驗核酸陰性證明，深圳、上海等超大城市亦壓縮了掃碼範圍，胡錫進表示，這樣的變化速度超出了很多人的預期，正所謂形勢比人強。南方市場經濟發達，組織規範的防疫行動尤其困難，浙江省是中國民營經濟的重鎮，南方採取的放開措施更加徹底，這顯然是實際形勢使然，其他地區的唯一選擇就是調整認識和觀念，及時跟上這個趨勢。

胡錫進續指，談到輿論場，此時不要再延續過去「清零派」和「躺平派」的爭論了，它已毫無意義。「中國為了避免外部世界所付出的那些代價已經做了最大努力，我們現在以小得多的成本實現前進，輿論需要能看清楚這一戰略節奏所蘊含的人道主義，以及它的歷史合理性。」

胡錫進說，尤其是保護好老人和孩子，「他們感染得越晚，病毒有可能越弱」。（新華社）

胡錫進說，這個時候社會需要多有一些深入到市井的達觀和勇氣。過去的做法的確到了調整期，當新做法逐漸成型時，既來之則安之。「老胡很多在駐外機構工作的朋友們告訴我，他們早已融入到當地社會的環境中，像當地人一樣生活，面對逐漸被遺忘的新冠病毒。都是中國人，他們在國外可以無拘無束地生活，我們在國內為何就不能那樣做呢？」

胡錫進最後指，前邊會有一個有些混亂的過渡期，「但是我們需要一起走向新的生活，青壯年人過得精彩，這也是老人們的願望，衝出疫情的束縛，這是給幼小孩子們換一個童年的背景。我們在做一件水到渠成的好事，請不要帶著悲悲戚戚的情緒迎接這份新的生活。」