民眾囤藥囤口罩？　鍾南山：N95可減少六成感染風險　囤藥沒必要

內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。臨近春節，內地即將迎來返鄉高峰，「春運」期間如何防護，是否需要囤積藥物、口罩，成為民眾關心的焦點問題。對此，鍾南山9日接受新華社採訪，為民眾一一解惑。



內地有部分地區提倡「非必要不返鄉」，讓民眾就地過年。但鍾南山表示，2023年春節還採用就地過年辦法的可能性很小。鼓勵民眾返鄉前打加強針，兩周起效後，對防止大規模傳播有很大的好處。特別是老年人、有基礎疾病人群等，「全國加強疫苗接種刻不容緩」。

昆明一地要求民眾過年「非必要不返鄉」 各地政策不一遭網民抨擊

內地近期放寬疫情防疫政策，但民眾對於Omicron的認識並不高。針對民眾擔心「一不小心就陽了」。鍾南山解釋，Omicron的致死率非常低已降至0.1%左右，與流感相近，很少能侵入肺部，讓民眾不要擔心，「絕大多數感染奧密克戎的病人症狀都表現在上呼吸道感染，常見咳嗽、咽痛和發燒等。肺部表現上很少看到有肺炎」。

他提醒，若無基礎疾病，大多數人感染Omicron並不需要前往醫院。佩戴好N95口罩，經常做抗原測試等即可。「如果數天高熱不退，就應該去醫院檢查了。要是沒有症狀，過幾天呈陰性了，就不用管了。」

針對民眾囤藥、囤口罩、囤抗原等問題，鍾南山認為並不需要囤藥，Omicron絕大部分感染者能夠自愈，囤藥容易引起恐慌。但加強個人防護是好事，口罩能夠減少60%感染風險，特別是N95口罩。

應戴盡戴！浙江一地發布全民戴口罩通知 N95口罩價格漲2.5倍

鍾南山亦鼓勵，幼童能夠接受全程疫苗接種，保障復課。他建議，「復學以後，一旦有孩子測試發現陽性，可以立刻回家隔離，周圍的孩子再做檢測，如果沒有問題，可以繼續上課，應該走這條路」。