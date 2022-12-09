疫情｜增1.6萬本土個案　鍾南山再談Omicron：99%可7至10天內痊癒

據國家衛健委數據，內地昨日（8日）新增16592宗新冠肺炎本土個案，分別為3588宗本土確診及13004宗本土無症狀感染者。



新增本土確診包括廣東1391宗，北京1185宗，河南198宗，重慶111宗，福建96宗，浙江73宗，海南67宗，四川67宗，山東64宗，遼寧52宗，黑龍江48宗，雲南45宗，內蒙古31宗，貴州30宗，上海28宗，江蘇25宗，陝西19宗，湖南14宗，山西13宗，青海11宗，湖北10宗，天津2宗，河北2宗，廣西2宗，新疆2宗，安徽1宗，西藏1宗。

新增本土無症狀感染則包括重慶2656宗，廣東1989宗，北京1488宗，山西1060宗，黑龍江717宗，陝西590宗，山東428宗，天津327宗，貴州320宗，上海303宗，雲南285宗，四川281宗，江蘇271宗，湖北260宗，福建213宗，河南206宗，寧夏194宗，浙江167宗，吉林161宗，遼寧157宗，海南155宗，青海147宗，河北134宗，廣西99宗，甘肅92宗，內蒙古77宗，安徽72宗，湖南55宗，新疆48宗，江西35宗，西藏13宗，兵團4宗。

截至昨日24時，內地現有確診病例43158宗（其中重症143宗），累計死亡病例5235宗，累計報告確診病例357652宗。

鍾南山：Omicron感染不可怕 99%可7至10天內完全恢復

今日（9日）上午，中國工程院院士鍾南山出席「中國醫學會呼吸病學年會-2022」視像會議時，做了題為《新冠奧密可戎（Omicron）疫情動態及應對》的報告。

鍾南山出席會議。（人民日報客戶端）

鍾在報告中表示，全國範圍第二波Omicron疫情的特點是傳播性強，相比Delta毒株，Omicron毒株引發新冠後遺症風險顯著降低，無症狀感染者基本無新冠後遺症。防控政策的重心應當從防控感染轉移到防控重症上來，要落實好進一步優化落實疫情防控措施（「新十條」），而充分的疫苗接種能起很大防護作用。後續防控關鍵之一是加強疫苗接種，且用異種疫苗加強免疫，效果明顯提高，並要重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種，加強醫護人員的疫苗保護，以及加速研發及審批鼻噴、吸入型疫苗等。

他還表示，Omicron感染不可怕，99%可在7至10天內完全恢復，重點應放在防控重症上。