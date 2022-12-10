以港新冠死亡率估內地或有數十萬人死亡？鍾南山：不信會有這情況
內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。外界憂心會否造成大規模死亡，更有人以香港第五波疫情的死亡率推估內地或有數十萬人死亡。
對此中國工程院院士鍾南山9日受訪時回應，「不相信會出現這種情況。」否認該假設。他也指出，內地60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，比香港當時（5月前）好很多。
對於何時能恢復2019年疫情前生活狀態？鍾南山則指出，預估明年上半年，3月以後，但他強調自己不敢保證，「看趨勢應該是差不多這個時候」。
《南方＋》報道，12月9日，鍾南山與團隊兩名成員：廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記、重症醫學科主任醫師黎毅敏、廣州呼吸健康研究院副院長楊子峰教授在廣州接受採訪。
對於內地的疫情防控變化，鍾南山指出，當前預防重心要從「預防感染轉到預防重症」，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵。根據團隊模型測算，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，3月份中上旬進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。
楊子峰則表示，根據Omicron變異毒株的特點以及中國疫苗接種現狀，並參考香港地區與日本等地的情況綜合研判，廣州感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，「隨著我們採取一系列非藥物干預等壓峰措施，預計3月中上旬會進入一個平穩階段。 」
鍾南山表示，回顧新冠疫情三年，在Omicron病毒株出現前，中國累計感染新冠人數在10萬人左右，病死率（死亡/確診人數）為4.65%。 Omicron進入中國后，特別是9月份以來，通過對廣州、成都等大城市的相關數據的分析，發現目前重症率不到1%，病死率不到0.1%，從這一點說明，Omicron的致病力明顯下降。
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此前有人以香港疫情死亡率推算全國或有幾十萬人死亡，鍾南山認為這一假設不恰當，不相信會出現這種情況。 」
鍾南山指出，今年香港疫情爆發時，60歲以上老年人全程疫苗接種率不超過20%，但現在內地的疫苗接種情況比香港5月前好多。他提到，截至12月8日，內地60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多。」
此外，鍾南山也再次強調，感染Omicron後，99%都不是重症。鍾南山指出，大多數能在5到7天內好轉，「不要覺得得了新冠就很害怕，更不應該歧視感染者。」
對於無症狀感染者，鍾南山認為，「從醫學的角度來看，突發性急性傳染病，假如沒有癥狀的話，應該說是不算病。」此外他也表示，未來，可能會將新冠病毒感染定義為一種新冠上呼吸道感染。
對於國產疫苗預防重症效果與進口疫苗的差別，鍾南山指出，相比於進口疫苗，國產疫苗雖然預防感染效果稍差一些，但副作用更小，安全性更好。
此外，他指出研究表明，在接種3劑疫苗后，不管是從實驗室指標還是真實世界的數據，國產和進口疫苗預防重症的效果都差不多。 「對於老年人來說，最關鍵的是不要得重症。 接種疫苗，特別是接種全程疫苗（包括接種加強針），對老年人預防重症有很好的保護作用。 」
鍾南山強調，除了做過器官移植手術，患有嚴重風濕病、心力衰竭、腫瘤等疾病外，即使是患有基礎疾病在穩定期的老年人都可以接種疫苗。
對於Omicron重複感染的可能性，鍾南山則回應，卡達的研究顯示，感染了Omicron後，不管有無癥狀，有78%的人在相當長時間內都不會重複感染Omicron。
鍾南山指出，丹麥開展的一份樣本量為數萬人的研究表明，只要得過一次Omicron，98%的人就能避免第二次Omicron的感染。「從這個意義來說，得了奧密克戎（Omicron）相當於是接種了一個疫苗。」 鍾南山強調，「當然，這不是鼓勵大家去感染奧密克戎。 」