以港新冠死亡率估內地或有數十萬人死亡？鍾南山：不信會有這情況

內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。外界憂心會否造成大規模死亡，更有人以香港第五波疫情的死亡率推估內地或有數十萬人死亡。



對此中國工程院院士鍾南山9日受訪時回應，「不相信會出現這種情況。」否認該假設。他也指出，內地60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，比香港當時（5月前）好很多。



對於何時能恢復2019年疫情前生活狀態？鍾南山則指出，預估明年上半年，3月以後，但他強調自己不敢保證，「看趨勢應該是差不多這個時候」。



中國放寬防疫，地鐵站工作人員撕掉站內所有健康碼指引。（騰訊網）

《南方＋》報道，12月9日，鍾南山與團隊兩名成員：廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記、重症醫學科主任醫師黎毅敏、廣州呼吸健康研究院副院長楊子峰教授在廣州接受採訪。

對於內地的疫情防控變化，鍾南山指出，當前預防重心要從「預防感染轉到預防重症」，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵。根據團隊模型測算，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，3月份中上旬進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。

楊子峰則表示，根據Omicron變異毒株的特點以及中國疫苗接種現狀，並參考香港地區與日本等地的情況綜合研判，廣州感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，「隨著我們採取一系列非藥物干預等壓峰措施，預計3月中上旬會進入一個平穩階段。 」

鍾南山表示，回顧新冠疫情三年，在Omicron病毒株出現前，中國累計感染新冠人數在10萬人左右，病死率（死亡/確診人數）為4.65%。 Omicron進入中國后，特別是9月份以來，通過對廣州、成都等大城市的相關數據的分析，發現目前重症率不到1%，病死率不到0.1%，從這一點說明，Omicron的致病力明顯下降。

抗疫千日｜共10278人不治 粗死亡率0.56% 7日平均最近降至0.14%

此前有人以香港疫情死亡率推算全國或有幾十萬人死亡，鍾南山認為這一假設不恰當，不相信會出現這種情況。 」

鍾南山指出，今年香港疫情爆發時，60歲以上老年人全程疫苗接種率不超過20%，但現在內地的疫苗接種情況比香港5月前好多。他提到，截至12月8日，內地60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多。」

香港第五波疫情爆發時，老人疫苗接種率不高。（香港01）

此外，鍾南山也再次強調，感染Omicron後，99%都不是重症。鍾南山指出，大多數能在5到7天內好轉，「不要覺得得了新冠就很害怕，更不應該歧視感染者。」

對於無症狀感染者，鍾南山認為，「從醫學的角度來看，突發性急性傳染病，假如沒有癥狀的話，應該說是不算病。」此外他也表示，未來，可能會將新冠病毒感染定義為一種新冠上呼吸道感染。

對於國產疫苗預防重症效果與進口疫苗的差別，鍾南山指出，相比於進口疫苗，國產疫苗雖然預防感染效果稍差一些，但副作用更小，安全性更好。

10月31日起，13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站會提供接種科興和復必泰疫苗接種服務，無須預約。（資料圖片 / 夏家朗攝）

此外，他指出研究表明，在接種3劑疫苗后，不管是從實驗室指標還是真實世界的數據，國產和進口疫苗預防重症的效果都差不多。 「對於老年人來說，最關鍵的是不要得重症。 接種疫苗，特別是接種全程疫苗（包括接種加強針），對老年人預防重症有很好的保護作用。 」

鍾南山強調，除了做過器官移植手術，患有嚴重風濕病、心力衰竭、腫瘤等疾病外，即使是患有基礎疾病在穩定期的老年人都可以接種疫苗。

對於Omicron重複感染的可能性，鍾南山則回應，卡達的研究顯示，感染了Omicron後，不管有無癥狀，有78%的人在相當長時間內都不會重複感染Omicron。

鍾南山指出，丹麥開展的一份樣本量為數萬人的研究表明，只要得過一次Omicron，98%的人就能避免第二次Omicron的感染。「從這個意義來說，得了奧密克戎（Omicron）相當於是接種了一個疫苗。」 鍾南山強調，「當然，這不是鼓勵大家去感染奧密克戎。 」