01連線｜傳成都放寛台商入境隔離變5+0　官方熱線回覆：並無例外

內地現時的入境隔離要求為「5天集中隔離+3天居家隔離」。據台媒引述台商消息報道，成都在12月9日（上周五）已將入境隔離要求放寬為「5+0」，入境者在隔離滿5天即可自由離開，不必再居家隔離。

《香港01》記者11日（周日）致電成都的官方12345政務服務便民熱線查詢，對方回覆稱，台商由台灣入境成都依然維持「5天集中隔離+3天居家隔離」的政策，並無例外。



大陸台商社群「台商太太新天地」消息指，成都在12月9日已將入境隔離要求放寬為「5+0」。（台商太太新天地公眾號）

台媒《聯合報》報道指，據大陸台商社群「台商太太新天地」微信公眾號10日發文指，「昨天（9日）晚上，成都隔離酒店有點忙」。文章表示，9日晚上9時左右，成都各隔離酒店陸續通知，入境人員即刻起隔離滿5天即可解除隔離。

不過文章也表示，根據台商群友反映，在成都解除隔離後，若返回的居住地在其他城市，規定就不盡相同，有回到無錫的人稱沒受到限制，但有回深圳的仍被要求繼續遵守3天居家隔離。

台媒《TVBS新聞網》的報道也指，有成都台商表示，在今天10日收到公司通知，員工宿舍所屬的高新西區已經取消3天居家隔離，入境成都的隔離規定變成「5+0」。

《TVBS新聞網》的報道又指，不過有台商表示，不是全成都都縮短入境隔離天數，要由居住地的政府單位決定。

《香港01》記者致電成都的官方12345政務服務便民熱線查詢，對方回覆稱，台商由台灣入境成都依然維持「5天集中隔離+3天居家隔離」的政策，並無例外；若台商的最終目的地為成都以外的地方，台商在成都完成5天集中隔離後，仍需在目的地完成3天居家隔離。

至於由香港入境成都，對方回覆指仍然維持「5天集中隔離+3天居家隔離」的政策，官方並無新通知。