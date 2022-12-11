疫情｜《居家中醫藥干預指引》公布　以功法鍛煉穴位按摩預防新冠

國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會發布《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》（下稱《指引》）。



《指引》將成人及兒童分為兩種治療方案。

若成人患者有發燒、惡風寒、肌肉酸痛、咽乾咽痛、乏力、或鼻塞流涕、或咳嗽，宜服用具疏風解表功效的中成藥，如疏風解毒膠囊（顆粒）、荊防敗毒顆粒、清肺排毒顆粒；若咽痛明顯，發燒、肌肉酸痛、乏力、或咳嗽，宜服用具疏風清熱，化濕解表，清熱解毒功效的中成藥，如連花清瘟膠囊（顆粒）、金花清感顆粒、化濕敗毒顆粒等。

若咳嗽明顯者，宜服用具宣肺止咳功效的中成藥，如宣肺止嗽合劑、通宣理肺丸（顆粒、口服液）等；乏力、伴胃腸不適、如嘔吐、腹瀉，宜服用具有化濕解表功效的中成藥，如藿香正氣膠囊（丸、水、口服液）等；伴便秘便乾者，可服用防風通聖丸（顆粒）；鼻塞流涕明顯者，宜服用具有解表通竅功效的中成藥，如鼻竇炎口服液、散風通竅滴丸等。

成人患者可針對症狀，自己服用中成藥。（微博＠李某某的玩具）

兒童治療方案中列明，患兒有惡寒發熱、肌肉酸痛者，可用小兒柴桂退熱顆粒、小兒風熱清口服液等；若有發燒、咽乾咽痛、咳嗽，可用金振口服液、兒童清肺口服液、小兒消積止咳口服液、減味小兒化痰散等。

若患兒有發燒、食少腹脹、口臭、大便酸臭或秘結者，可用健兒清解液、小兒豉翹清熱顆粒等；咽痛明顯可用小兒清咽顆粒、開喉劍噴霧劑（兒童型）等；咳嗽明顯可用清宣止咳顆粒、小兒止咳糖漿、小兒清肺止咳片等；乏力、納食不香者，可用醒脾養兒顆粒等。

特殊人群如嬰幼兒、哺乳期婦女、孕婦、長者以及合併基礎疾病人士，建議在醫生指導下服用。

《指引》列明各種預防方案，包括藥物、功法鍛煉、穴位按摩、起居飲食等，例如以太極拳、八段錦等功法鍛煉，或按揉合谷穴、揉擦迎香穴、按揉風池穴等，飲食上宜進食清淡易消化的食物為主，亦可適量進食銀耳雪梨百合羹等藥膳料理。

《指引》又列明康復方案，包括服用中成藥、艾灸療法、經穴推拿、耳穴壓豆、拔罐等，例如適當按壓太淵、膻中、中府、肺俞、腎俞、大腸俞、列缺、中脘、足三里等穴位；將耳豆貼在支氣管、肺、腎、內分泌、神門、枕、脾、胃、大腸、交感等耳穴，每天自行按壓數次。