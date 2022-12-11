內地新冠患者或需自付治療費用　專家：常態化後醫保政策將有轉變

疫情三年，內地採取「先救治，後結算」的方式保障確診患者的救治，甚至在基本醫保、大病保險、醫療救助綜合保障後，個人負擔部分也由財政給予補助，確診者幾乎無需自付費用就醫。

但隨著近期優化政策陸續出台，現行的醫保政策能否適應確診人數的大幅增加？民眾是否需要自行承擔費用？

據昨日（10日）第一財經報道，內地部分新冠定點救治醫院開始提醒患者，就診時需攜帶醫保卡，以備後續政策調整。



北方某市一家新冠定點治療醫院發文稱，凡前來就診患者需持醫保卡正常結算、正常自付；無醫保卡患者則需自行承擔費用。

但也有部分醫院表示，目前新冠確診患者就診，依然屬於財政報銷範疇，無需自行承擔，只有新冠之外的治療需要收取費用。但亦提醒道，「最好帶著醫保卡，出什麼政策就按什麼政策走」，以防政策變化。

北京某醫院發熱門診外，市民正排隊就診。（視覺中國）

東部地區一位醫保局負責人表示，現有政策依舊對新冠治療費用全部「報銷」，包括急症、住院。上述北方某市醫院出現的「自費」要求，尚無中央文件依據。

12月9日，國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝在國務院聯防聯控新聞發布會上表示，過去新冠確診者是去定點醫院治療，但未來所有醫院都將接診陽性患者，不得以核酸結果區分是否接診。

針對這一調整，有內地醫保研究人士表示，免費治療新冠是應急狀態下的醫療保障措施，當新冠確診患者變成常態化就醫後，報銷政策亦可回歸正常狀態執行。

該人士預計稱，「未來傳染病醫院以及各地指定的救治機構和方艙等重症收治專門機構仍可以按照原來的政策報銷，除這些機構之外，陽性患者到其他醫療機構就醫會按正常病來支付」。