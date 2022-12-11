全國多地發熱門診爆滿　北京長者零下6度嚴寒夜室外排隊候診

隨著冬季來臨加上內地放寬防疫政策，內地多地的發熱門診患者近日明顯增加，不少發熱門診大排長龍，北京更有患者在零下6度的嚴寒晚上排隊就診。



+ 2

據內媒《中國青年報》報道指，在12月9日晚上8點，北京市朝陽區首都醫科大學附屬北京朝陽醫院發熱門診前大排長龍，其中有不少行動不便需要藉輪椅出行的老人。有人從當日下午兩點開始排隊，等候時間已超6小時。當晚北京市區氣溫在零度左右，最低達零下6度。

報道指，一位70多歲的老年就診者自述有血液病，體溫升高到39度後撥打120，得知前面還有50人等候，就和家人自行到醫院排隊就診。

一位女士表示，她等候近6個小時後順利就診，向醫生自述有發燒等症狀後，醫生沒有安排更多檢查，給她開了3天的口服藥，分別是一盒連花清瘟顆粒和一盒洛索洛芬鈉片。

內媒《時代周報》的報道也指，在12月8日晚上，位於北京朝陽區的民航總醫院發熱門診也排起了長龍。有求診者表示，至少得排1至2個小時才能進發熱門診。

12月8日晚上，北京民航總醫院發熱門診前排起長龍。（《時代周報》）

成都武漢發熱門診患者激增

內媒《封面新聞》11日報道指，位於成都的四川友誼醫院發熱門診的求診者急增。該院的王醫生表示，自疫情以來，發熱門診病患人數最多時有99個，僅10日的18個小時內的數據就已超過此前峰值的2倍。此前夜班病患平均每晚僅有個位數，現在晚班醫生幾乎沒有休息時間，每名晚班醫生從凌晨0點到早上8點平均需要接待30名患者以上。

王醫生表示，上夜班時，有的醫生在等待病人的間隙穿著防護服也能睡著。王醫生又表示，有患者不能接受自己的感染事實，反覆前往醫院就診，其實並無必要。

內媒《正觀新聞》報道指，在8日下午，武漢中心醫院後湖院區的發熱門診外已有超過50人排起了長隊。武漢協和醫院等多家當地醫療機構發熱門診也出現了病人排隊就醫的現象。