廣州疫情｜琶洲兩間方艙正式停運　開設一個月累計收治近萬名患者

據《南方都市報》消息，昨日（11日）下午3時，廣州珠江醫院方艙醫院送走最後一批患者後，正式關艙，成為整個琶洲方艙中最先關艙的醫院。今日（12日）南方醫院琶洲方艙醫院也將正式關閉。



11月10日，南方醫科大學珠江醫院組織的265人醫療隊接管廣州琶洲方艙醫院D18號艙。醫療隊由醫護人員、醫務組、後勤組等組成；為患者提供醫療救治之外，還進行心理疏導、配送物資、健康宣教等服務。

在廣州本輪疫情中珠江醫院方艙醫院累計收治5583人，累計出院5576人。昨日下午3時，最後送出院的60餘名患者，都為可居家隔離的輕症患者。自此，珠江醫院方艙醫院正式關艙，成為整個琶洲區首間關艙的方艙醫院。

南方醫院上月14日進駐琶洲C15號艙，共設床位1500張，截至昨日累計出院患者3900多名。方艙內為老年患者組建了老年病專家組，為長者提供針對性的治療方案。另外還投入使用了「南醫方艙網絡教室」、兒童圖書館等，為隔離中的青少年提供獨立的學習空間。

南醫方艙內設置了護理組、物資保障組、運輸組、保安組等共計177名志願者的保障小組，協助保障艙內生活秩序。

國務院日前發布疫情防疫「新十條」，對無症狀及輕症患者實行居家隔離措施；廣州各區自上月末起也陸續恢復城市秩序，解除臨時管控。