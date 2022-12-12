北京感染者症狀比廣州更嚴重？　專家：BA.5較溫和無症狀佔比高

據京廣兩地衛健委介紹，北京疫情的主要毒株是BF.7，而廣州本輪疫情中遭遇的是BA.5.2變異株，近期有民眾在網絡稱，「北京和廣州流行的變異株不同，北京的感染比廣州更重。」

針對這一說法，《人民日報》今日（12日）給出專家解讀，浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任醫師喻成波表示，從臨床表現看，兩種變異株感染後症狀有較明顯區別，但BA.5更為溫和。



喻成波解釋，BF.7是ba.5.2.1.7的縮寫，被認為是OmicronBA.5變異株衍生的第三代亞型，中間隔了ba.2.75變異株。BF.7因獲得了新的基因突變而具有更強的免疫逃逸能力。BF.7感染症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛不適、頭痛、喉嚨痛、嗅覺味覺改變和食慾不振等；而感染BA.5後，臨床表現更為溫和，症狀明顯減輕了，通常出現持續咳嗽、鼻塞和咽痛等幾種常見症狀，另一症狀是極端疲勞，而味覺喪失和嗅覺喪失已經比較少見。

全國多地發熱門診爆滿 北京長者零下6度嚴寒夜室外排隊候診

「陝西疾控」、「南京疾控」各地也向民眾科普，BF.7較之前的變異株相比，傳播能力強、速度快、隱匿性強，免疫逃逸能力強，比現有的變異毒株更具有傳染性。主要症狀高熱、持續性咳嗽、身體疼痛等都與Omicron早期亞型變異株感染後的症狀相似。而BA.5變異毒株感染後症狀主要表現為發熱、咳嗽、咽痛等症狀，無症狀感染者佔比高。

當前Omicron變異株BA.5.2在內地31個省流行，24個省流行BF.7。北京是呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，「只要這個病毒還是Omicron分支，其實它病毒的毒性、致病力和傳染性是不會有本質改變的。」

喻成波也提醒，要堅持正確佩戴口罩，可以解決大部分新冠病毒感染機會，養成勤洗手、多通風、不聚集等習慣；從容應對病毒；建議65歲以上老年人、慢性基礎疾病患者、5歲以下兒童等在醫生指導下及時接種疫苗。對於有慢性疾病人群，尤其是老年人，務必控制好慢性基礎疾病。