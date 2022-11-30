廣州多區解除臨時管控　海珠密接者或居家隔離　全市地鐵恢復運營

今日（30日）廣州多區為落實國務院聯防聯控機制《第九版防控方案》和「二十條」要求，發布通告優化目前防控措施。



番禺區疫情防控指揮部今日下午2時發布通告，稱經綜合研判決定，自本通告發布之時起，解除所有疫情防控臨時管控區，按低風險區管理，實行「個人防護、避免聚集」的防範措施。

除番禺外，荔灣、白雲也即時解除全區所有臨時管控區域；天河、從化等區解除部分街道、園區的臨時管控措施。南沙區內除高風險外，其餘全部調整為低風險區。

海珠：不可隨意擴大風險區 符合條件密接者可居家隔離

海珠區今日發布優化完善疫情防控措施通告。科學精準劃定風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要「快封快解、應解盡解」，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。

精準開展流行病學調查，及時、準確判定密切接觸者，不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。

密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

堅持推動疫苗接種「應接盡接」，特別加強老年人疫苗接種。

市內所有地鐵站逐步恢復正常運營

廣州地鐵通告，11月30日即時起，全市內因疫情防控停止運營的地鐵站和海珠有軌電車逐步恢復正常運營服務。其中，八號線琶洲站往萬勝圍方向的列車不停站通過，C、D口封閉。