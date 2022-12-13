傳5省6大學昨晚爆發示威　醫科生要求同工同酬　不滿染疫被扣薪金

網傳江西、四川、雲南、江蘇、福建共5省6所高校在12日（周一）晚上爆發示威，主要為醫學院學生抗議在學校附設醫院工作的待遇不佳，學生高喊「同工同酬」等口號，也有學生不滿校方規劃的返鄉專案不周。



多地高校在12日晚上爆發示威（點圖放大）：

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台媒中央社報道指，根據Twitter帳號「李老師不是你老師」等發布的影片及消息，江西的南昌大學江西醫學院專碩生聚集抗議，要求同工同酬，因學生不滿每個月僅人民幣1000元的微薄規培收入，臨床雜務卻繁重不堪。規培是指內地醫學生本科畢業後，必須接受為期3年的住院醫生規範化培訓。江西醫學院校方深鎖大門，現場有警車戒備。

江蘇的徐州醫科大學同樣有研究生示威，原因為不滿附設醫院要求他們到防疫最前線收治確診病患，卻連N95口罩也不給，造成若干學生因感染被隔離，甚至有醫院扣他們薪金。

疑有校方領導將抗爭學生拖走

報道指，雲南的昆明醫科大學附屬第一醫院的研究生則抗議院方不給他們放假又不發薪金與口罩，還得上最多工作的班，疑似有院方領導將抗爭學生拖走，周邊還部署著持棍便衣人員。

至於四川的川北醫學院和江蘇的南京醫科大學的研究生，也因為抗議同工不同酬及不滿校方返鄉專案的規劃，同樣在12日晚間聚集示威。

南京醫科大學研究生院隨後發布通知，表示同意學生返鄉，針對學生爭取同工同酬的待遇，則指需向教育部反映。

福建的福州大學則有學生不滿校方公布的返鄉專案變來變去，於是聚集在操場抗議。消息指原來校方通知12日停課並改為線上授課，僅隔7分鐘又通知「教學計劃暫不調整」。

此外，報道又指，早在11日晚間，四川大學華西臨床醫學院率先爆發校園示威，學生高喊「同工同酬，拒絕雙標」。