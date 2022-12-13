太陽探測衛星「夸父一號」公布首批科學圖像　創下世界多個首次

據中國科學院國家空間科學中心網站消息，12月13日上午，中國綜合性太陽探測衛星「夸父一號」衛星首批科學圖像新聞發佈會在位於北京懷柔科學城的中國科學院國家空間科學中心召開。



《觀察者網》報道，「夸父一號」自今年（2022年）10月9日成功發射以來，3台有效載荷在軌運行2個月期間，獲取若干對太陽的科學觀測圖像，實現多項國內外首次，在軌驗證「夸父一號」三台有效載荷的觀測能力和先進性。

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據了解「夸父一號」全稱為「先進天基太陽天文臺」（ASO-S），是中國科學院先導專項研製發射的又一顆空間科學衛星，這顆衛星科學目標是「一磁兩暴」，太即同時觀測太陽磁場和太陽上兩類最劇烈的爆發現象——耀斑和日冕物質拋射，研究它們的形成、演化、相互作用和彼此關聯，並為空間天氣預報提供數據支持。

中國成功發射太陽探測衛星「夸父一號」 用於研究「一磁兩暴」

在軌2個月期間，「夸父一號」按照既定計劃，開展大量對太陽的在軌測試和觀測。其中，全日面向量磁像儀（FMG）實現了中國首次在空間開展太陽磁場觀測；太陽硬X射線成像儀（HXI）實現了中國首次太陽硬X射線成像；萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）國際首次在衛星平臺上獲得了萊曼阿爾法波段全日面像。

內地在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將先進天基太陽天文台衛星「夸父一號」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（新華社）=

截至目前，「夸父一號」三台有效載荷——全日面向量磁像儀（FMG）、太陽硬X射線成像儀（HXI）和萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）狀態正常，衛星平台和各載荷功能性能滿足設計要求，建立了高精度穩定姿態指向、穩定工作溫度環境、可靠星地測控和資料傳輸鏈路，並獲取穩定能源，有力保障了衛星在軌開展工作。

同時，「夸父一號」將充分發揮三台有效載荷組合觀測的特色，加強國內外合作和資料開放共用工作，早日實現 「一磁兩暴」科學目標，為太陽活動第25周峰年觀測和研究做出有顯示度的中國貢獻。