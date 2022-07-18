長征三號變五號？天文館錯漏百出　西藏男孩「被吹脹，好谷氣」

7月16日，西藏拉薩一位家長帶孩子去參觀「藏域星球」天文體驗館。期間，孩子發現館內一演示影片上的科普知識錯誤，邊看邊生氣地指出問題，不僅標註的火箭名稱錯，分離順序也是錯，男孩「被吹脹，好谷氣」。



內地媒體《秒聞視頻》報道，家長16日帶孩子去參加西藏拉薩的「藏域星球」天文體驗館，孩子發現裡面的科普知識存在錯誤，邊看邊生氣地指出了問題。原本是長征三號的影片變成了長征五號，而長征五號的分離順序也是錯的，把長征五號當成了兩級火箭等。

科技館方面表示，已經收到了反饋，並認真吸收了建議，同時也感謝男孩的指正，會立刻修改，並杜絕此類事情的發生。

網民說：

「不重視孩子的教育，後患無窮啊。」

「3D效果師：沒想那麼多，建模時真沒想那麼多。」

「孩子真棒啊，父母教育的真好。」

「天文館本來是給孩子們搞科普的，結果還要孩子給你糾錯，丟不丟人。」



「藏域星球」西藏首家天文體驗館。（「藏域星球」天文科普體驗館）

「藏域星球」天文體驗館於2019年正式面向公眾開放，面積為14000平米，坐落於拉薩經濟技術開發區天文公園旁。這是西藏首個以天文為主題的科技體驗館，是西藏第一座擁有大型科普級天文望遠鏡的現代天文館，也是西藏近代天文學的重要科普地之一。目前是內地較大的沉浸式互動天文體驗館，也是海拔最高的天文科普體驗館。

「藏域星球」天文體驗館，50多項展覽項目利用互動投影、懸浮投影、物體跟蹤、人體捕捉、體感互動、VR等高科技手段展示神秘星空，揭示宇宙奧秘。「藏域星球」天文體驗館注重提升參觀者的第一感官體驗，參觀者可以在任何區域通過遊戲互動方式體驗現代科學技術與西藏文化歷史。該場館通過高科技展示西藏傳統文化，包括藏醫藏藥以及西藏天文曆算等。