廣州迎天文大潮　珠江水漫上堤岸　中心城區潮位最高超警1.1米

今日（15日），廣州珠江出現近年來潮水最高的天文大潮，不少市民圍觀拍照。

據了解，從6月14日起，西、北、東江水位繼續上漲。受上游洪水及天文大潮共同影響，預計未來3日，廣州珠江潮位將全面超警。



今早11時，珠江水已經淹沒親水平台，為防止江水會被最高潮水淹沒，平台四周已圍起圍板。廣州市內不少地方都被江水淹蓋，在越秀區海珠橋腳，江水已漫上沿江路，車輛駛過時都要慢速行進；江邊的南側人行道已部分封閉，水漫到北側人行道上。

受上游洪水及天文大潮共同影響，預計珠江今日白天潮位全面超警，中心城區將出現最高超警1.1米的高潮位，廣東省水文局廣州水文分局今日7時已發布中心城區洪水紅色預警。

《新快報》報道，造成今年廣州珠江最高潮峰的原因有天文、水文和氣象等幾方面。首先，6月14日晚上7時52分，月亮、地球和太陽排列成近似一條直線，從而形成「朔望大潮」。

其次，6月15日上午7時23分，地球與月亮相距最近，只有357539公里，兩者今年以來最近，從而形成「近地大潮」。同時，今年以來，廣州雨量比去年同期顯著偏多，江河水位上漲。

此外，本月上旬，廣西地區受到多次暴雨襲擊，發出「西江2022年第2號洪水」。其中，6月8日上午8時半，廣西梧州水文站的洪峰水位達到20.31米，超越警戒水位1.81米，為今年以來最高水位。多種因素的匯聚，將珠江水位推向兩年來的最高峰。

當局預計廣州珠江連續三天最高潮位的時間：6月15日約中午12時50分，16日約下午1時時半，17日約下午2時20分；最高潮位每天推遲約50分鐘。 6月17日後，珠江最高潮位將明顯下降。