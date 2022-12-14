疫情數據和群眾感知不一致？　中疾控專家：核酸篩查人數總量下降

內地放寬防疫政策後每日的本土感染數字反而逐漸下降，不少民眾表示疫情數據未反映實際情況，國家衛健委今日（14日）又宣布不再公布無症狀感染者數據。

中國疾控中心應急中心主任李群表示，全國核酸篩查人數總量下降，以及無症狀感染者、輕症患者無需去醫療機構就診，因此相關信息無法納入醫療機構填報數據中。



中國疾控中心應急中心主任李群。（網絡圖片）

據國家衛健委數據，昨日（13日）內地新增本土確診個案2249宗，無新增死亡個案。

李群解釋，近期各地出現報告數據下降，和群眾的感受不一致，主要原因為：一是防控措施進一步調整優化後，不再按行政區域開展全員核酸檢測，除重點人群、重點場所外，其他人員以「願檢盡檢」為主，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者數據相應減少。

二是無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，特別是自測抗原陽性人員居家治療，無需去醫療機構就診，相關信息無法納入醫療機構填報數據中。

關於當局不再公布無症狀感染者相關信息，李群解釋，當前新冠肺炎核酸檢測實行「願檢盡檢」為主的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，也無需去醫療機構就診，難以準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天起不再公布無症狀感染者數據。但對無症狀感染者繼續由基層醫療衛生機構指導居家健康監測，關心其健康狀況，給予相應服務。

李群又表示，當局會繼續以中國疾病預防控制信息系統網絡直報為主體，做好醫院就診病例的監測和報告。