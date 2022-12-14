同時服用7種感冒藥　深圳女患重症藥物過敏面部、背部生滿膿瘡

內地本土疫情反覆，多地民眾在當局放寬防疫措施後，開始了一波「搶藥潮」，以備不時之需。但同時吃多種藥物就可能「事倍功半」導致其他疾病，深圳一名女子近日因出現發燒、喉嚨痛等症狀，遂將7種感冒止咳藥混在一起服食，導致她重症藥物過敏、身上生滿膿瘡，甚至一度出現呼吸困難以及高燒到39℃的危急情況。



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據《深圳晚報》報道，深圳市民周女士（化名）近日出現發熱、喉嚨痛、咳嗽等症狀，於是她在藥房購買了7種感冒藥，還將這些藥混合在一起服用。一天後，周女士面部便出現紅腫、生膿瘡等症狀。

起初只以為是過敏的周女士並未在意這些情況，直至第二天，她的面部更加紅腫，到了睜不開眼的程度，腹部、背部以及四肢亦都出現一片片紅斑，紅斑上還覆有密集的膿瘡。除此之外，周女士還出現呼吸困難、發熱的情況，體溫甚至一度達到39℃。

意識到問題嚴重性的周女士緊急到醫院就醫，經檢查，醫生判斷這是一種重症藥疹，又稱中毒性膿皮病。周女士就醫後停用了「可疑藥物」，經抗過敏治療和對症治療，目前已經痊癒出院。

醫生介紹稱，該病因主要與藥物過敏、感染等因素有關，病情嚴重者可累及黏膜或內臟系統，出現腎衰竭等併發症，危及生命。一般情況下，該病具有自限性，病程比較短，如未出現其他併發症，當停止服用可疑藥物後，7-14天即可痊癒。

此外，深圳市人民醫院感染內科專家還建議，藥物切勿疊加使用、切勿擅自增加用藥劑量、切勿在用藥期間飲酒。