孫春蘭北京調研：重心由防控轉為醫療救治　成立專班調度藥品抗原

隨著內地防疫政策放寬，當局要求所有醫療機構不得拒絕發熱、核酸陽性患者，北京多家醫院外大排長龍，醫護資源不足，民眾就醫不易。此外，北京抗原試劑、藥物也出現缺貨等情況。

新華社消息，國務院副總理孫春蘭昨日（13日）在北京市調研指導疫情防控工作，轉達習近平對首都民眾的關心問候，慰問一線醫務人員和社區工作者，表示「要細化致微落實各項優化措施，確保疫情防控轉段平穩有序。」



孫春蘭考察北京朝陽醫院等3間醫療機構，及部分連鎖藥房、衛生服務中心等，實地了解發熱門診設置、就診轉診流程、分級診療運行、亞定點醫院建設、藥品儲備供應等情況。

她強調，要堅持「人民生命至上、人民利益至上」，貫徹「二十條」和「新十條」，把工作重心從防控感染轉到醫療救治上，工作目標是保健康、防重症，確保防控措施調整轉段平穩有序。

對於因當前北京感染者快速增長而引發的各種問題，孫春蘭稱，當務之急是保障群眾的就醫用藥。要求北京目前的303家發熱門診優化流程、擴容醫療資源，加快在方艙醫院設置發熱門診，所有發熱門診都增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患者等候時間。

北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

同時強化分級診療，發揮社區醫療衛生機構、互聯網醫院作用。社區要做好健康調查、送藥上門、心理疏導。對長者、兒童、孕婦等脆弱群體加強保護，不論新冠還是普通患者，醫療機構都必須接診治療。藥品和抗原試劑正加快生產供應，已成立專班每日調度，發揮線上線下市場作用，保障終端配送效率。北京正努力加快解決群眾就醫用藥問題，確保平穩度過疫情高峰。