小紅書發「異地搶藥攻略」致偏遠縣城藥品斷貨　網民譴責：缺德！

日前內地公布防疫「新十條」，倡導輕症、無症狀患者居家，並給出居家用藥參考表，包括連花清瘟、布洛芬等藥品。民眾紛紛搶購，導致線上線下藥品緊缺。

近日有博主在小紅書發「異地搶藥攻略」，通過修改網購平台的個人IP位置，定位到偏遠小縣城，在線上平台下單成功後，讓當地快遞員取藥後郵寄。但方法引來網民一致譴責，小紅書也刪除了相關帖子。



近日「小紅書」出現的一批「跨域搶藥攻略」中，許多博主將「美團買藥」、「叮噹快藥」等線上購藥平台的個人IP地址，修改到廣西、烏魯木齊、內蒙古等省市的小縣城，下單後要求商家或快遞員直接快遞郵寄。

這些文章稱，「小縣城居民不多，購買需求低、藥品存量充足，能夠成功買到布洛芬等藥物。」「攻略」引來眾多網民效仿成功購藥。

+ 1

據《澎湃新聞》報道，許多小縣城的藥店目前已處於無貨狀態。烏魯木齊某藥店表示，最近收到多個外地訂單，要求將藥品通過快遞寄出。廣西欽州一家藥房亦稱，之前有很多購買此類藥品寄送到異地的情況，但現在當地藥房也很缺貨，布洛芬限購，每人只能購買一盒。

「偏遠地區本就醫療資源短缺，有良心的人都不該這麼做！」有網民在這些帖文下譴責，要求博主不要發出這樣的帖文。目前小紅書平台已將此類「攻略」刪除，也有博主將帳號註銷。

網民觀點▼

一下子購買這麼多，小縣城留守老人小孩怎麼辦？

偏遠地區補貨也不容易給別人留條生路吧！

對於這群玩意來說，良心是最不值得一提的東西。

不要囤積！把藥留給需要的人啊！

買六瓶的那個，祝你陽六次好了。

這麼做的人，大概率和當初哭天搶地要求放開的人是一批。

希望這些薅藥的人統統生病治不好，有一個算一個都死精光，無限感激。

