內媒：北京醫護大規模感染需帶「陽」上班　有醫生渾身酸痛仍工作

近日內地發布「新十條」放寬防疫措施，北京疫情快速擴散，發熱門診爆滿，醫療資源面臨挑戰。

官媒「中國新聞社」旗下媒體《中國慈善家 》14日（周三）報道指，北京多家醫院醫護人員表示，目前醫院裏大量醫護人員感染，但「輕傷不下火線」，一些症狀不是特別嚴重的醫護人員不得不帶「陽」上班，否則醫院很多科室就得停診。



《中國慈善家 》的報道指，北京一家三甲醫院的主任醫生表示，「人手太緊張了，醫務人員感染的很多，身邊的醫生至少感染了一半」。這名主任醫生所在醫院屬於新冠定點醫院，院方明確告訴醫生，雖然核酸或快測陽性，但如果沒有甚麼症狀或「能扛得住」，可以考慮上班。

這名主任醫生表示，所在科室的幾位被感染同事症狀較輕，被抽調到發熱門診或相關內科等前線去支援，還有一些同事快測剛轉陰，但仍然咳嗽和渾身乏力，就已經返回工作崗位。

這名主任醫生更表示，有些醫生連續工作好幾天，晚上就睡兩三個小時，身體吃不消。

另外一位北京三甲醫院的醫生也表示，他所在的科室已經有70%工作人員感染新冠。他自己也在兩天前感染了，渾身酸痛，但還是不得不堅持上班。

北京發熱門診患者近日明顯增加（點圖放大）：

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藥店嚴重缺藥

報道又指，北京當地的藥店面對嚴重缺藥的問題。《中國慈善家》於14日諮詢北京多家大型藥房，關於感冒、退燒、止咳藥物均沒有現貨。金象大藥房多家店鋪銷售人員表示，快測試劑、布洛芬、連花清瘟已經缺貨了一周。

同仁堂一家店鋪的負責人表示，本來店裏有貨，「但都被有關部門徵用，投放到大醫院了」。

12月12日，北京西城區排隊購買感冒藥的市民。（《中國慈善家 》）

一位藥物銷售人員表示，每年入冬是感冒的高發季節，相關用藥銷量都會激增，會不同程度出現斷貨的情況，如今新冠疫情大規模爆發，更是雪上加霜。

這名藥物銷售人員又表示，「一到冬季，各大藥店每天的備貨量都是其他季節的五六倍，不過今年和往年比，貨源明顯不足，不排除是有些經銷商囤藥並高價出售」。