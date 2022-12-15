Omicron感染症狀北京比廣州更嚴重？鍾南山：毒株本質不存在區別

北京疫情持續，許多感染市民網絡分享稱症狀比想像得還嚴重，與廣州疫情爆發時的情況不同。



對於近期網上「北方毒株比南方凶」的說法，中國工程院院士鍾南山回應稱，北京流行的變異株以OmicronBF.7為主，廣州流行的變異株以OmicronBA.5.2為主，本質上毒株不存在區別。他表示，北京症狀看起來明顯，可能跟氣溫有關、也可能跟病毒逃逸有關。



北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

15日下午，鍾南山出席全國高校抗疫大講堂講座回應許多傳言。對於「Oｍicron北強南弱」說法，他指出，現在廣州也有一些發熱很高、全身疼痛明顯的。北京症狀看起來明顯，可能跟氣溫有關、也可能跟病毒逃逸有關。「Omicron傳播非常快，但不能有這種看法，哪個地方的毒株比較強、哪個地方的比較弱。」

此外他也指出，對比之下，北方的潛伏期進一步縮短，有時候接觸第二天後就出現症狀，大部分人在感染後沒有出現明顯症狀，有些人出現咽乾和頭痛發熱。

鍾南山指出，只要不侵犯到肺，醫學上都算輕症。「有些人全身疼痛、高熱，很不舒服，但這種不舒服跟醫學上的重症是兩回事。」

網民指廣州感染者病情較輕。圖為11月28日，廣州市，市民們在獵德街道進行核酸檢測。（視覺中國）

此前，12月13日國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，北京大學第三醫院院長、中國工程院院士喬杰曾說，「南方和北方變異的病毒株略有不同」，北方略微乾燥，天氣比較冷，病情略重。

但鍾南山則稱，北京流行的變異株以OmicronBF.7為主，廣州流行的變異株以OmicronBA.5.2為主，本質上毒株不存在區別。

由於北京疫情傳播快速，網絡開始有「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」的說法，鍾南山則稱這種觀念不可取。他表示，很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。鍾南山強調還是要加強個人防護並接種疫苗。

鍾南山提到，眾多資料顯示感染過一次Oｍicron後，一年內再次感染的比例非常小。他表示，感染一次Oｍicron後，體內會產生抗體，「等於打了一次疫苗」。

北京疫情持續，官方已不再公布北京各區數據和無症狀感染者人數。《環球時報》前總編輯胡錫進稱，現在北京是震中，新冠陽性的速度驚人，「我相信這裡見證的肯定是新冠疫情爆發以來全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一」。