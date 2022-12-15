Oｍicron傳播快　感染者發文紓壓　北京市民：微信朋友圈像病友群

內地發布新十條後，新冠疫情出現反覆。北京、石家莊、廣州等地確診數明顯波動，在微信掀起一股小型「陽了先發朋友圈」的潮流，



不少人用「羊」代替「陽」並配上生動表情包表示自己不幸「中招」，也有許多人詳細描述自己確診後的情況以減輕他人對新冠的恐懼。談及類似現象的發生，有專業心理咨詢師日前接受採訪時表示，可以將其視為一種緩解壓力的方式。



隨著內地新十條發布，本土疫情出現反覆，北京、石家莊、廣州等地成為主要受影響城市。許多市民感染後大方在朋友圈發表自己的「中招」症狀和感受，甚至直接在自己的微信名稱中加上「高燒39度」等字樣表示自己已有相關症狀。

這樣輕鬆的調侃也顯示出現階段大眾對於新冠病毒的心態產生了不小的轉變。更有北京市民表示，「打開朋友圈，就像進入一個病友科普群。」

日前，曾多次參與疫情心理援助工作的心理咨詢師王滋在接受《澎湃新聞》採訪時談及相關狀況，他表示有注意到許多感染者會在朋友圈分享感染後經驗的情況。他認為，「普通人在面對政策變化時，會有一個慢慢適應的緩衝期；有許多感染者會發朋友圈，這可以被視作一種緩解壓力的方式。同時也可以告訴他人疾病的情況，給他人安全感。」

王滋同時指出，通過短視頻、醫療宣傳等途徑，大眾面對新冠病毒的心態出現新的變化，從「確診後朋友圈大方分享」這一現象可以看出社會對感染者的歧視有所改觀。「現在都光明正大發朋友圈，說明人們對病毒已經不那麼害怕了。」「以前更多的是對病毒的害怕，現在更多的是擔心對生活的影響。」

據悉，目前內地不少城市已啟用24小時免費心理援助熱線，以幫助市民緩解面對新冠疫情可能會產生的焦慮、緊張、恐懼等不良情緒。