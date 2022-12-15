預測新冠變異趨勢　北大曹雲龍入選《Nature》今年十大科學人物

據《科技日報》今日報道，全球最具權威的科學學術期刊《Nature》，本周公布了2022年度十大人物（Nature's 10）榜單，評選出十位在今年重大科學事件中佔有一席之地的人物。其中北京大學基因組學研究人員曹雲龍，因預測新冠變異趨勢獲選。



2022年6月17日，曹雲龍團隊在《Nature》期刊發表了題為「BA.2.12.1， BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection」的研究論文，通過追踪新冠病毒的演化，發現Omicron突變株BA.2.12.1、BA.4、BA.5 新亞型呈現出更強的免疫逃逸能力。

曹雲龍團隊在《nature》發表研究論文，追蹤新冠病毒變異過程。（Nature）

該研究發現提醒，基於BA.1 的奧密克戎疫苗可能已不適合作為現有免疫背景下的加強針，所誘導出現的抗體對新變異株將不在具有更強的保護效力。而且新冠病毒存在「免疫原罪」現象，並且可以快速進化出免疫逃逸突變，因此是無法通過感染實現群體免疫，不能以自然感染代替疫苗接種。

除北大曹雲龍團隊外，在全球公共衛生領域，另有兩位突出貢獻的人物入選。Lisa McCorkell作為「患者主導研究合作組織」的創始成員，幫助提高了公眾對新冠肺炎的認識，並籌集到了研究經費；Dimie Ogoina是尼日利亞尼日爾三角洲大學的傳染病醫生，他對尼日利亞猴痘傳染病的研究工作提供了對抗猴痘疫情的關鍵信息。

今年的十大人物榜單上，還有天文學家Jane Rigby、外科醫生Muhammad Mohiuddin、人口學家Diana Greene Foster等，推動了非凡的科學成就，為人類發展作出重要貢獻。《Nature》稱，「十大人物」並非一個獎項，也非排行榜，它是對今年重要科學進展、事件以及其中一些關鍵人物和他們同事的記錄。