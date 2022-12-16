深圳有密接人員居家被貼封條：層層加碼與鬆散並存下的混亂防疫

內地本月初發布的「新十條」防疫措施，對新冠感染者和密切接觸者的隔離方式做出調整，具備條件的可以居家隔離，或可自願選擇集中隔離。不過，現時各地方仍存在管理混亂的現象，同一城市的區與區之間甚至亦會出現參差不齊的防疫政策。

有深圳市民向《香港01》爆料指，外出上班的有不少是新冠陽性，但有人卻因被列為密切接觸者被要求居家隔離，期間家門口要被貼封條、安裝閉路電視監控。



有深圳市民向《香港01》爆料指，自己居家隔離期間，家門口被貼封條、安裝閉路電視監控。（微博）

另外，有不少深圳網民在微博等內地社交平台中稱，在醫院查出核酸陽性後會被社區工作人員上門貼封條。亦有居於深圳市南山區紅花園社區的網民表示，自己查出新冠陽性後便被隔離在家中，期間社區並未有任何無知支援，「只管封不管治」。

《香港01》致電南山區紅花園社區求證，惟電話無人接聽。

深圳網民在微博等內地社交平台中稱，在醫院查出核酸陽性後會被社區工作人員上門貼封條。（微博）

層層加碼與鬆散並存下的混亂防疫

除了對密切接觸者以及陽性人員的「層層加碼」之外，深圳對入境人士隔離政策就有所「放鬆」，有官方背景的深圳消息人士曾向《香港01》表示，「5天集中隔離+3天居家隔離」中的3天居家隔離基本已經形同虛設；寶安區疫情防控組亦表示，3天居家隔離「已經取消了」。

不過，《香港01》在內地社交平台中發現，以深圳為例，各區和每間防疫酒店的規定亦都不一。有民眾在「小紅書」抱怨稱，許多區都是「5+0」，但自己所在隔離酒店仍要求社區出具證明否則要在酒店多留3天。