疫情｜北京火葬場連燒24hr場外現人龍　職員：亡者太多，冰櫃全滿

北京疫情嚴峻，近一周開始所有殯儀館、火葬場預約大爆滿。《東森新媒體ETtoday》記者12月15日實際走訪北京東郊殯儀館，從大門口開始都是排隊等候火化遺體的家屬車，現場八個爐子從昨天開始燒24小時。



殯葬業者透露，確診死亡人數偏多，大部分都是老人家，殯儀館人員甚至不敢去往生者家裏收屍，怕感染病毒。目前，東郊殯儀館冰櫃已經全滿，往生者遺體恐怕面臨無法冰存問題。

北京火葬場外站滿了等待親人火葬的家屬：（按圖了解）

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大陸鬆綁疫情政策後，各省確診人數持續飆升，加上冬天氣溫太低的雙重效應，感染新冠肺炎人數持續飆升，包括死亡率開始升高。尤其北京人口數2100多萬人，確診人數持續增加，疫情十分嚴峻，殯儀館和火葬場開始出現無法預約的問題。

《東森新媒體ETtoday》記者今實際走訪位於北京朝陽區的東郊殯儀館，才剛到大門口全是排隊等待的家屬車，一路排進火葬場的門口，許多家屬站在零下4度的室外等待，很多人從早上等到下午2點多，還沒等到安排火化時間。

東郊殯儀館現場分兩種情況，一種是自然往生者，家屬可以舉行告別式。另一種是確認感染新冠肺炎的往生者，家屬必須在2個小時內聯繫醫院或殯儀館，不能舉行告別式，24小時內立即火化。

現場爆發零星口角，由於火葬時間必須預約排隊，不少家屬在門口等太久，有些人早就到現場排隊，後來發現是按照車子排序進入，引起現場等候家屬不滿，最後殯儀館人員快速勸導，化解緊張氣氛。

現場一具又一具簡易棺材推往火葬場，東郊殯儀館8個火葬場焚化爐不斷冒出白煙。現場一位從事殯葬業的人員透露，焚化遺體的爐子從昨晚燒了一宿，已經燒了24小時都沒間斷，預估今天持續燒。

該名殯葬業人員說，殯儀館的冰櫃昨天全部滿了。記者問，「冰櫃滿了怎麼辦？」他回答，「沒辦法只好放地下。」按照北京火葬場之前運作，家屬多半選擇上午火化，舉行告別式，殯儀館下午5點關門，近期天天超時營運，焚燒遺體的爐子整天運作，預約完全爆滿。

他進一步說，「八寶山殯儀館更約不上，8天都約不上，北京近期感染死亡人數實在太多，尤其是（疫情）放開後，往生的多半都是老人，就是這幾天發生的事。」

疫情擴散實在太快，殯葬業人員表示，昨天接到自己朋友的電話，家裏有往生者，擔心家裏太熱（供暖）遺體會壞掉，希望能幫忙處理後事。但他不敢去幫忙，怕被感染，就算穿防護都不敢去。

北京這波疫情來得又猛又快，即使病毒量比較微弱，但對於老人和慢性病患者來說依然有致命危機。記者現場看見許多家屬手捧着遺照，多半都是老人居多。也有人披麻帶孝卻無法舉行喪禮，只能看着家人遺體送進火葬場，根本來不及難過和好好告別。

根據大陸衛健委規定，感染新冠肺炎的往生者，醫療機構負責及時開具死亡醫學證明，通知殯儀館接運遺體，做好遺體消毒等衛生防疫處理工作。殯儀館負責接運遺體，設立臨時殯儀服務專用通道和專用火化爐，按照操作規程做好遺體火化工作，並開具火化證明。

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