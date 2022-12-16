疫情｜曾光：新冠終會列丙類傳染病　現時疫情不能歸結「放開」

周五（16日），公共衛生與流行病學專家曾光於2023環球時報年會生命健康分論壇上表示，相信新冠最終都會列入丙類傳染病。他又認為，造成疫情來勢洶洶的原因是多方面的，不能把原因都歸結於「放開」。



曾光表示，很多名詞，如大數據、時空關聯數據、靜默，可能在下一段時間不一定要用了，他相信新冠最終都會列入丙類傳染病，按照丙類進行監測。屆時就會側重於對於整個疾病的監測，對疾病的流行趨勢、變異、耐藥性進行監測，同時著重搶救危重病患。據悉，傳染性強、致病力弱、病死率低的傳染病則一般歸為丙類，丙類傳染病包括流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹等。

他又指，「放開」不單取決於公共衛生，如果單純從公共衛生觀點來看，寧願把時間再往後拖一下，如再加強疫苗接種，但是中央決策是綜合考慮到經濟發展、社會安定、就業率、國際關係等，需要找到一個平衡點，兼顧各方利益。這個平衡點選的還是相對不錯的，單從公共衛生方面來看，雖然一些準備沒有做的很充分，但是疾病已經表現出了非常強烈的變化，如感染率大幅度提高，在這種提高的情況下，自然感染傳播系數已到二十幾，病死率也是低於千分之一，甚至低於萬分之一。

曾光出席2023環球時報年會生命健康分論壇。（微博＠生命時報）

他進一步稱，現在疫情大幅度的上升，上升速度非常快，甚至出乎公共衛生專家的預料。而疫情來勢洶洶的原因是多方面的，不能都歸結於「放開」。他解釋，Omicron變異株在北方是BF.7，在南方是BA5.1，這些傳播率都是最高的。以前傳播率已經上升了，加上冬天的氣候有利傳播，另外還暴露出人群第三針打的時間太長了，抗體水平，現在疫苗靠過去免疫的方式，確實要阻擋疫情傳播已經不現實了，所以綜合的結果導致疫情大幅度的上升。

他最後指出，現在北方疫情比較嚴重，京津冀地區疫情感染情況相若，但是它可以從北向南，另外從大城市向中小城市，從東部向西部，有一個蔓延的過程，不過該過程過去後便會進入到春天，相信形勢可控，形勢會越來越好。