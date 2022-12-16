河南：醫療一級備戰，明年3月底前全省衛健系統取消節假日

內地放寬防疫措施後陽性個案飆升，河南省當局表示，當地醫療系統早已是一級備戰狀態，因此決定現在至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守。



河南省要求，基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台賬，按照不同風險等級進行分級健康監測，用紅黃綠進行分級標識，做好重點紅黃標識人群的健康監測，一旦發現感染和加重傾向，立即進行專業處理。家庭醫生團隊要對轄區內0-6歲兒童、孕產婦、65歲以上老年人、有基礎性疾病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期進行隨訪。這項工作要於12月20日以前基本完成。

同時，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保過渡期平穩過渡，為奪取抗疫鬥爭的最後勝利打下堅實基礎。

另外，河南省副省長宋爭輝周四（15日）在鄭州市檢查就醫保障工作時強調，要發揮河南省中醫藥大省的資源優勢，充分利用中藥院內製劑用於新冠病毒感染者治療。要有序實施分級分類救治，讓大多數患者在基層醫療衛生機構得到有效救治，嚴防發生醫療資源擠兌，更好滿足人民群眾基本醫療服務需求。